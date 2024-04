Qué mucho talento hay en Puerto Rico y qué poco se resaltan estas acciones positivas.

El pasado viernes estuve en las competencias de baile y porrismo celebradas en el Palacio de Recreación de Mayagüez, que estaba lleno. De hecho, el alcalde Jorge Ramos y su familia estaban en primera fila. La competencia estuvo fuerte: chicos y chicas cuyo deseo es competir, de presentar lo mejor de su talento y estar orgullosos de lo que dan por su universidades.

Sí señores, en este país hay otros jóvenes que sí hacen la diferencia positiva y a esos hay que resaltarlos más que a los delincuentes. A fin de cuentas, serán ellos los que sustituyan a la clase empresarial, a los maestros y a otros profesionales que nada tienen que ver con la delincuencia.

Que una chica se resbaló y otros al tratar de alzar a otra chica se cayeron es lamentable, pero entre los nervios y la cancha resbalosa le puede pasar a cualquiera.

Pero el nivel óptimo de participación nos dice que no todos los jóvenes están perdidos como se resalta cada vez que un joven asesina a una persona o lo asalta. Hay chicos y chicas cuya meta no es la delincuencia, ni el dinero fácil.

Se notaba que los estudiantes que compitieron llevaban horas largas y días de ensayo para presentar lo mejor de ellos y que su universidad fuera la ganadora. Los jurados, en su mayoría expertos en dichas disciplinas, hicieron una excelente selección.

Me encantó la coreografía de las mascotas de todas las universidades juntas, pues independiente de la rivalidad por ganar se mostró una unión muy buena y un mensaje positivo para todos. Obviamente, todos somos niños a la hora de ver las mascotas. Superdivino.

Bueno, y ojalá que los directivos de las universidades, aparte de otorgarles una beca a los porristas y universitarios, los traten como lo que son: estrellas del baile y el porrismo.

No quiero ni pensar cuántas veces se cayeron en los ensayos y cuántas fiestas se perdieron por estar ensayando. ¡Ah! Y lo mejor es que no hay discrimen por peso y eso me pareció excelente. Hay que ayudar a estas chicas y chicos a que no tengan que tener dos o tres trabajos para estar en la universidad y participar en el equipo. Con más dinero en la beca podrían mejorar su rendimiento.

Los legisladores que solo trabajan dos días a la semana y descansan tres deben considerar seriamente el aumento del pago de becas. He dicho.

Qué bueno que todavía hay muchos más buenos que… bambalanes.

La Universidad de Puerto Rico ganó la competencia de baile seguido por la Católica y en tercer lugar los Leones de la UPR-Ponce. O sea, que en el sur se producen buenos bailarines. Este año, el baile acumuló puntos para las universidades al convertirse en deporte oficial.

Todas las universidades, ciertamente, tuvieron excelentes presentaciones y con competidores de primera. Bravo a los maestros y entrenadores y entrenadoras.

Maripily hasta en los aviones

Tengo una amiga llamada Wanda que llegó en un vuelo de Jet Blue el pasado viernes a la Isla. Quedó en shock cuando al aterrizar la azafata les da la bienvenida a Puerto Rico y a renglón seguido dice: “Y recuerden a votar por el Huracán Boricua”.

¿Que qué?

No hay dudas que Maripily ha unido a este pueblo más que los políticos. Les guste o no a los que escriben comentarios. Les digo a todos lo mismo: somos más los que queremos que ella gane que los que escriben comentarios en su contra. A fin de cuentas ella ha echado el resto a pesar de que los productores se dice que no quieren que gane. Ella no canta, no es actriz; fue allí tal y como es y así se ha proyectado, querámoslo o no.

Lo de ella es resistencia y de eso, entre terremotos y huracanes, los boricuas tenemos maestría en aguante y seguimos vivos. Hello, gracias.