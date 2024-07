Mientras muchos artistas puertorriqueños se han estado presentando en los festivales de verano en España, entre ellos Gilberto Santa Rosa y Víctor Manuelle, ahora les toca a los españoles venir a la Isla a demostrar su talento. No solo están anunciando que regresa David Bisbal a Puerto Rico, pues ya vino este año, ahora se promociona cómo que cerrará su gira de 20 años de carrera aquí. Ummmm.

Otros que regresan para presentarse en nuestro país es Mocedades, uno de los grupos más famosos de España y que en el mundo de habla hispana se convirtió en uno de los preferidos. Creado en la década de 1960, representó a España en el Festival Eurovisión con la canción “Eres tú”, que se convirtió prácticamente en un himno para los enamorados.

Sin embargo, el grupo tuvo discrepancias y los seis originales tenían registrado el nombre de Mocedades y eso fue tremendo lío entre ellos. Del tiro, Amaya Uranga, la primera voz, creó su grupo; Sergio Blanco y Estíbaliz Uranga otro, y hasta crearon El Consorcio, que aquí nunca gustó. Trataron de pegarlo, pero nada.

La voz de Amaya es única y esa es la que escuchamos actualmente en la promoción del concierto con su superéxito “Eres tú”. Actualmente tiene 77 años y dicen que su voz está intacta y por respeto a su generación no se pinta el cabello, así que las canas son parte de su “look”. Creo que quizás Amaya no venga y eso lo deben decir para evitar sorpresas.

Así que esto, ligado a que se dice que vuelve Isabel Pantoja, pues ya veremos. Seguirán conquistándonos los de la Madre Patria y olé.

Otro triunfo en un “reality”

Imitando ganó. Hablando de España, David Bustamante se alzó con el trofeo del primer lugar en el programa “Tu cara me suena”.

Apoyado por el 45% de los televidentes que votaron por el extriunfito, el cantante volvió a ganar un “reality show”, ya que hace algunos años ganó “Bailando con las estrellas” junto a su actual compañera Yana Olina. Las imitaciones que hizo David a lo largo de las once semanas de programa estuvieron muy buenas, especialmente la del fallecido Nino Bravo.

Bustamante es muy emocional y lloró cuando ganó. Pero lo mejor fue que anunció que su premio lo repartirá con sus compañeros para que ellos puedan ayudar a las organizaciones sin fines de lucro que representaban. Muy bien por él y todos se sintieron ganadores.

Chenoa, que fue su compañera en “Operación triunfo” y era jurado del programa, lloró con David y estaba muy emocionada. Para la gala final solo votaba el público.

Mientras Bisbal recorre América, Bustamante ha hecho de España su mejor nicho y no tiene que viajar tanto para ganar dinero, ya que prácticamente todas las semanas tiene presentaciones en la Madre Patria.

Aviones sin volar

El sistema operativo que dejó de funcionar y que dejó varados a más de 2,000 viajeros en San Juan, le hizo una mala pasada a varios artistas que tenían vuelos este pasado fin de semana y no pudieron llegar a sus presentaciones. Lamentablemente tendrán que devolver el dinero que les habían adelantado y si no había una cláusula que diga que por causas ajenas no se presentarían, pues ya usted sabe.

Un conocido cantante urbano se quedó sin dos guisos y estaba que lloraba. No es para menos.

¿Quién es mejor?

La comparación entre Karol G y Shakira ha llegado. Varias radioemisoras de Colombia han comenzado una batalla entre las cantantes. Con toda y la trayectoria de Shakira, como Karol está pegá, pues a la primera la han dejado en un segundo lugar, según el gusto de los colombianos que han participado.

Curiosamente, ahora que Karol canta merengue la han comparado con Shakira que grabó en República Dominicana la canción “La loca” con El Cata, como la intérprete urbana.

Así que acusan a Karol de copiar lo que hace Shakira, pero la primera asegura que volverá a grabar merengue después del éxito obtenido, mientras que Shakira cambió de ritmo... Sin Pique. Ujum.