Los noticiarios en Puerto Rico parece que se ponen de acuerdo para ver quién presenta más noticias morbosas, más personas heridas y hasta tirar vídeos de por dónde entró la bala o noticias malas que en muchas ocasiones ponen a la gente con pelos de punta. Eso no ayuda a la salud mental del País.

Unos amigos venezolanos que estuvieron en la Isla la pasada semana me comentaron que si sumaban las noticias malas versus las positivas era 99.9% malas y apenas un .01% de buenas. Estos amigos comentaban que la realidad del país o lo que ellos vieron no se ajusta a la llamada inseguridad que se presentaba en las noticias. Ellos visitaron Vieques, San Germán, San Juan y Luquillo, y quedaron encantados con la gente y con Puerto Rico.

“No hay noticias positivas que le presenten al público, solo asesinatos, asaltos o problemas de pareja. La situación consume el tiempo que podría haber para presentar la otra cara del país, donde no todo el mundo es delincuente, ni todo el mundo es un violador”, comentó mi amigo.

Esa frase me dejó helada. Estos amigos tenían razón. Aunque sonara mal, la realidad es esa. Ah, y si haces a un delincuente una figura pública, mientras más le tire a la policía o mientras más muecas haga entrando al cuartel más lo apoyan y para su gente se convierte en un ídolo… aunque tenga los pies de barro.

Por lo menos WKAQ Radio tiene la parte de la noticia positiva, aunque en muchísimas ocasiones están cogiendo el espacio para anunciar alguna actividad en algún pueblo o actividades que solo sirven de relaciones públicas, mientras hay muchas actividades positivas que no se reseñan pues no dan “rating”, según dicen algunos.

Ese es el punto, lo que les dejas a los niños es que hay que ser malo para estar en la televisión. Hello.

Ojalá y el esfuerzo que hizo en su momento Linda Hernández, exvicepresidenta de Noticias de TeleOnce, para que todos los canales fueran menos morbosos y se incluyeran noticias positivas se volviera a implementar. No es censura. Hay personas que día a día hacen cosas en favor de sus conciudadanos que pasan desapercibidas. Y no es que sean fotutos del gobierno, sino que de 10 noticias, por lo menos dos sean positivas. Es encontrar la gente que sí hace la diferencia en el país y que por un bambalán matar a alguien ese tiene más prominencia. Hello, gracias.

A comer con Karol G

Varios boricuas estuvieron de turistas en Colombia la semana pasada y fueron al conglomerado de restaurantes de Karol G. La experiencia de ellos fue superpositiva. Haces la reservación con tiempo y el servicio es de primera. La comida exquisita y hasta la forma en que los mozos atendían a la gente. Todo muy elegante y tres restaurantes con comidas diversas y precios razonables.

Provensa, Carolina y El Callejón del gato. Hay hasta entretenimiento, los mozos cantan y hacen trencitos, y si vas a celebrar el cumpleaños queda divino. Ese tipo de propaganda o promoción de lo que puedes encontrar allí hace la diferencia y obviamente precios accesibles hasta para las bebidas.

Los boricuas no esperaban ver a Karol G, pero con la forma tan agradable que se portaron con los boricuas, ellos hablan maravillas y no dudan en promocionarlo. Muy bien.

Sacan a los turcos

Tremendo lío tiene las cadenas rusas de television, ya que el gobierno está prohibiendo la difusión de telenovelas turcas. Todo tiene que ver con la gran cantidad de féminas que están viajando a Turquía en busca de los chicos que ellas ven en las telenovelas y estos se han puesto de moda. La cantidad de rusas que solicitan casarse con turcos o llevarlos a su país se ha incrementado con las telenovelas. Así que a partir del próximo mes no habrá turcos en la tele rusa, solo producciones del país con rubios de ojos azules . Ujum. Hello, gracias.