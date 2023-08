Este fin de semana se celebraba el Cayo Santa María Fest en Cuba.

Al principio de la promoción hace varios meses anunciaron a India, Ozuna, Arcángel y Tito “El Patrón”, entre otros… Pero India, rauda y veloz, dijo que ella no tenía nada que ver con esa presentación y nadie la había contratado. La anunciaban como la nueva reina de la salsa. Pero ni con eso dijo que sí. Ella pidió que evitaran mencionar su nombre o anunciar sin haberla contratado.

Me imagino que su amiga Celia Cruz no hubiese aprobado que cantara en Cuba, conociendo todo lo que dijo de los políticos que todavía están dirigiendo Cuba y que ella nunca los perdonó por haber tenido que abandonar su patria. Pero such is life.

En el caso de Tito “El Patrón”, me comuniqué con Ida Nevárez, su manejadora, quien me confirmó que el artista estuvo en el festival cubano. De hecho, en el afiche de promoción uno de los que más resaltaba era Tito. Por cierto, busqué y hay videos de él cantando en el evento, cuando se baja de la tarima y canta junto al público. Ya usted verá qué dirán de quienes le fueron a cantar al pueblo cubano, pero por los costos de todo y lo inaccesible del lugar, no todos pudieron llegar. Hello, gracias.

En el caso de Ozuna, sus manejadores me confirmaron que no iba y han pedido información pues no se puede utilizar el nombre del artista. Me dicen que ni tan siquiera lo habían llamado o, por lo menos, la gente que le hace el booking no lo sabía.

Una que participó el primer día y vimos el video de su presentación fue Calma Carmona.

La idea del festival era promocionar el turismo, por eso anunciaron grandes artistas, pero parece que no todo lo que brilla es oro y la comunidad cubana en Miami es muy fuerte, así que no dude que veten a los que fueron a cantar al festival. No es ni la primera, ni la última vez que lo harán. Juipiti.

Montan el noticiario

TeleOnce sigue montando su noticiario de la mañana y lo último que me han dicho es que, además de “robarse” a dos o tres de Wapa, ahora me aseguran que Sonia Valentin, a quien también se robaron de Wapa, estará en dicho programa. Ya veremos si hace comentarios políticos como en “Viva la tarde” o si será otro tipo de segmento.

Aumentará el desempleo

Los políticos como que no tienen mucho que hacer y cada día se inventan unos proyectos de ley que definitivamente ni hacen falta ni resuelven nada.

Parece que la representante Lisie Burgos no ha visto la televisión internacional, como ha sido el caso de Televisa que “La casa de los famosos” la acaba de ganar una trans o ver el programa más visto de Italia del cual comentamos hace varias semanas que se llama “No soy una señora”. Creo que la mentalidad de supuestamente proteger a los niños que no vean cosas fuera de lugar no es el motivo para una legislación que abarca mucho más allá de los niños

Después que vio la metida de pata tuvo que salir diciendo que no incluía a “Cuca Gómez” o “Plinia”.

¿En serio? Pero sí se incluye a los actores que se ganan la vida en el teatro y caracterizan a mujeres. O sea, que con el poco trabajo que hay para nuestros actores Lisie Burgos, que por lo único que ha sonado fue cuando contrató a una persona que trabajaba full time en una escuela y le prestaron facilidades públicas para que hiciera sus actividades, ahora viene con este proyecto.

Una persona allegada a un actor muy prolífero me dijo que ella está buscándose que le hagan una parodia. Pero no han decidido, ya que sería darle promoción y esa no es la idea.

Representante distíngase por buscar empleo a los actores, actrices y todos los que trabajan en teatro y televisión. ¿Metidas de pata? Hello, gracias.