Puerto Rico tendrá a una de sus mejores representaciones en el certamen Manhunt International, a celebrarse en Sri Lanka el 17 de septiembre. Luca Díaz Rojas, un chico simpatiquísimo, graduado de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico con concentración en Empresarismo, será quien lleve la bandera de la Isla.

La participación de Luca fue motivada por su madre, quien vio lo del certamen en las redes y lo convenció de que debía participar. Luca se entusiasmó, envío sus datos y fue seleccionado.

“Hace ocho meses que lo estamos entrenando en todo, desde pasarela, dicción, modelaje... Él ya había modelado para algunas marcas acá y lo mejor es su disciplina”, dijo Danny Guevara, tenedor de la franquicia del certamen en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“Yo venía de jugar baloncesto en la UPR y eso me ayudó mucho. Lo más difícil a veces es tener disciplina, pero eso desde pequeño lo tenía. El modelaje es un trabajo bastante llevadero. Tengo 22 años y para mí los valores son importantes, esa es una de las cosas que más me interesa, llevar una buena imagen de Puerto Rico. Quizás la gente piense en el bullying o el vacilón, pero yo no soy así. No se puede tener miedo, hay que hacer lo que nos gusta de corazón, con sentido genuino de lo que da y esperas”, aseguró el chico.

Luca está consciente de que si gana será un año fuera de Puerto Rico, en pasarelas en Asia y Europa.

“Cuando me presenté en el ‘casting’ tenía bigote. Así me escogieron, pero la barba y el bigote pasaron a mejor vida. Ya he modelado para Carolina Herrera y varios productos. Me gusta, es otra cosa. Tuve modelaje en bikini y mi tío, riendo, dijo que no había dejado mucho a la imaginación, pero cuando estás en la pasarela lo que quieres es dar lo mejor de ti”, agregó.

Mientras se preparan para viajar en 12 días, Danny sigue con su creatividad al máximo.

“Te digo en primicia que ya estoy trabajando en Next Puerto Rico Super Model con chicas y chicos. Seleccionaremos dos chicos y una chica. Ya hay muchos inscribiéndose y será un palo. La selección será en diciembre. Los que ganen podrán modelar en Italia. Será una gran experiencia y, sobre todo, una gran oportunidad”, expuso Guevara.

PUBLICIDAD

Sobre Luca dijo estar confiado: “Yo espero que Luca gane. Le veo grandes posibilidades y que lo veamos en las pasarelas de París, Milán e India”.

El certamen se verá por YouTube.

Nada, nada. Que estaremos pendientes a ver si este chico que se ha preparado bien para su gran pasarela nos trae otro título al país. ¡Yes!

Papa Jossy “se la hizo”

Bueno, bueno... Lo vi y no lo podía creer. Josean Vargas, el conocido Papa Jossy, se hizo la bariátrica y está de show. Pues con motivo de haberse tumbado un montón de libras, el comediante de nuestra televisión ha creado un show que se llama “Me la hice” (o sea, la bariátrica). El mismo se presentará en septiembre 25 y 26 en Abracadabra. La producción es de Norwil Fragoso y la dirección de Carlos Vega.

En “Me la hice”, Josean contará todas las situaciones por las cuales pasó de una manera jocosa, como él sabe hacerlo. Esta nueva etapa en su vida es como dicen, enseñando todo... o sea, desnudando su corazón y, sobre todo, para hacernos reír, que tanta falta hace.

Así que la bariátrica será repartida entre todos los que vayamos y quizás esas libritas que tenemos de más terminan en otra operación, pero de risas. Hello, gracias.