Lin-Manuel Miranda y su papá, don Luis Miranda, querían hacer una película o documental sobre la cantante Lucecita Benítez. Según supe, después que se reunieron para acordar el libreto que se escribiría y el enfoque del mismo, la llamada “Voz de Puerto Rico” no accedió a presentar algunas de las cosas que ellos querían incluir y que entendían eran importantes para hacer la historia lo más verídica posible.

Me dicen que tanto Lin-Manuel como su papá salieron decepcionados, pues contaban con que podrían tener la historia de una de las cantantes más exitosas y queridas del País. De hecho, don Luis dijo a unos amigos que él admira mucho a Lucecita y por eso querían trabajar esa historia.

PUBLICIDAD

No sé quién asesora a Lucecita, o si son personas que saben del medio artístico, pero de verdad esa oportunidad no aparece todos los días, y me dicen que tenían hasta el financiamiento; o sea, no le pedían dinero a Lucecita.

Tremenda oportunidad que dejó pasar con unas personas que conocen el medio, que están muy bien conectadas en el mundo del espectáculo, especialmente con cadenas de televisión. Una pena que nos quedaremos sin conocer la historia de “La Voz Nacional”. Juípiti.

De chinchorreo Victoria Sanabria

Victoria Sanabria muy bien podría convertirse en promotora de la Compañía de Turismo de Puerto Rico con su nueva canción “De chinchorreo”, tema escrito por ella y que cuenta con su hijo Esteban Alberto como corista.

En la canción, la llamada “Diosa de la Trova” aprovecha para anunciar los lugares donde debes ir de chinchorreo por todo Puerto Rico y, obviamente, resalta nuestra gastronomía.

El número que verá la luz en las radioemisoras de Puerto Rico hoy tiene un corillo muy pegajoso. No dudamos que nuevamente Victoria pegue un tema esta Navidad como ha hecho en los pasado años con temas como “La malanga” y muchos más.

En el concepto del disco estuvo Tito Oliveras y la producción musical de Jay Lugo, quien precisamente está trabajando con Manny Manuel en su nueva producción musical.

¿Qué pasó con las misses?

Dicen que los güiri güiri en San Juan Moda han sido la orden del día.

Cuentan que tras tener que esperar por ellas por un tubo y siete llaves, las actuales Miss Universe y Miss Mundo de Puerto Rico estaban malet, malet. Desfilaron para el divino Carlos Alberto, quien ha vestido a muchas de las reinas.

PUBLICIDAD

No es tan solo sonreír medias sosas, sino reír y ponerle corazón a lo que hacen, máxime cuando tienen trajes de Carlos Alberto. Quizás por eso no ganaron sus certámenes por mucho entrenamiento… Niñas hay que ser nice; todavía llevan la corona.

Esta edición fue dedicada a Yolandita Monge.

Quien se robó el show, para variar, fue Jailene Cintrón, quien animó el desfile de Carlos Alberto. Parece que hay un grupeche que no olvida que a ella la llamaron la “Novia de Puerto Rico” y la gente la quiere mucho. Y más ahora que después de dos o tres retoques está divina.

Pero quien es un divino es el hombre ancla de Telemundo, Jorge Rivera Nieves, que modeló para Lisa Cappalli y, con su simpatía, se llevó hasta vítores de los presentes. Hasta bailó. Increíble el Jorge.

Me encantaron los cambios de San Juan Moda. El llevar el evento a diversos lugares de Puerto Rico (10) les ha dado la oportunidad para que personas de, por ejemplo, Ponce, donde presentaron las creaciones de Liza Porrata y Javier Arnaldo, no se tuvieran que desplazar al área metropolitana para ver las mismas. Creo que eso fue un tremendo acierto.

El gran cierre será con la colección de Luis Antonio en un hangar. Vamos a volar…