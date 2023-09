Luis Fonsi vuelve a tener una promoción gigantesca en España por su participación en un reality de canto. De hecho, en agosto estuvo en más de ocho ciudades con su tour de 25 años. En octubre, tendrá dos presentaciones en Venezuela. Habrá que ver cuándo será Puerto Rico.

Ciertamente, sus 25 años han pasado muy rápido y ya no es el chico que cantaba en el Coro de Niños de San Juan, aunque sigue con cara de niño... con todo y barba. Su carrera, de la mano de Tony Mojena, fue un acierto y con sus contactos lo convirtió en una figura importante de Telemundo Internacional.

Los juntes que ha hecho Fonsi con artistas como Erika Ender, Daddy Yankee, etc. le dejaron mucho dinero y, sobre todo, fama mundial que no es fácil en estos momentos, a menos que digas malas palabras, incluyas doble sentido y digas que eres ateo, como algunos de los urbanos.

Nada más lejos de la realidad para él. Fonsi ha sido muy cuidadoso y eso es de cuna. Y bregar con Adamari no ha sido fácil. Hello, gracias.

La pisicorre

Después que en mis columnas he dicho los robos de TeleOnce me llamaron para confirmar que todavía faltan algunos. Ummm.

Quien compartió la información me dijo: “Mira, hay una pisicorre (o sea una guagüita) frente a Wapa, esperando a ser llenada con varios que desean mudarse”. Mudarse, sí .

Interesante. No sé si los robos tienen que ver con que la asesora principal del presidente del canal es Sonia Valentín, quien precisamente asesora Noticias. Pero ella llega desde Wapa a un puesto muy importante en la toma de decisiones. Cogió la pértiga, brincó y se mudó. Así que ella sabe quién es eficiente, quién es un vago y a quién nunca robar de Wapa. ¡Ah! Y también quién se cree estrellita marinera. Ya veremos.

Y contrario a los rumores, Arnaldo Rojas NO será el ancla de las noticias de la mañana.

Se nos fue PJ

El comediante y libretista Pedro Juan Ríos vivió muy rápido y se nos fue más rápido todavía. Aunque nunca trabajé con él, iba a actividades que produje. Decía que compartía con la gente y cogía “oreja” para sus personajes.

Una gran pérdida en un país donde no hay muchos libretistas con su talento. Que en paz descanses, amigo.

Ricky se los lleva

Una cosa es que uno esté o no esté de acuerdo con Ricky Martin y sus desnudos, y otra es su fama. Si buscamos su gira de conciertos, la misma supera a la mayoría de los artistas latinos by far.

Carlos Vives anunció 11 conciertos, Shakira 2, Prince Royce uno y Ricky Martin 29. Señores, 29 conciertos. O la gente de Ricky está muy bien organizada o los demás no levantan las pasiones como el boricua.

Me llamó la atención que Marc Anthony, a quien quieren divorciar todas las semanas en Miami, tiene 8 conciertos. Si nos dejamos llevar por sus pautas de radio en Puerto Rico, suena más que Gilberto Santa Rosa y Víctor Manuelle. O sea, hasta canciones que grabó hace años las escuchamos en radioemisoras que tocan baladas. Bien curioso, ¿no?