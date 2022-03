Aunque algunos cantantes boricuas esperan llegar a Puerto Rico para luego presentarse en Estados Unidos, en el caso de Luva, primero se presentó en concierto en House of Blues en Orlando, a casa llena, para luego presentarse en la Isla. Mucha gente lo conoce por su concierto homenaje a Marc Anthony, pero eso quedó como parte de una etapa de su vida donde “Vivir vivir”, fue su punta de lanza.

Hablamos con Luva acabando de bajarse de un avión procedente de Colombia, donde la pasada semana estrenó su sencillo “Enchulao”, un tema movido y pegajoso.

“He ido varias veces a Colombia, allí me fue muy bien. Nos presentamos con músicos en vivo y la gente muy contenta con el nuevo tema. El video de ‘Enchulao’ se grabó en Puerto Rico y Colombia. El mismo presenta una jugada de póker, donde uno de los jugadores llega con su novia, pero su actual novio no sabe que fue mi novia primero. Ese secreto entre ellos es lo que da pie a la canción. ¿Quién no ha estado enchulao?”

¿Y, cuál es tu enchule?, le preguntamos.

“Estoy enchulao de la vida, de mi carrera, de mi música. Desde los 13 años he estado en la música y aunque a veces se ha hecho difícil, hay que seguir. El respaldo que veo y siento es muy bueno. Nada es fácil en la vida y más si es en la música. En los temas nuevos hay rock, salsa y en verano vengo con uno que tiene fusión tipo ranchera”.

A parte de estos temas, cuyos nombres no adelantó, Luva compartió una anécdota que vivió junto a Ismael Miranda.

“Antes de Ismael enfermarse, escucho un tema que iba a grabar, la canción de Nelson Ned ‘Me voy ahora’. Ismael me dijo que quería participar en el mismo, así que grabamos el video cantando en vivo. Algo pasó que cuando buscamos el video, no se grabó el audio. Con su situación de salud, no podíamos tener a Ismael, pero fuimos a un estudio de grabación en Medellín y nos dimos a la tarea de pasar las voces del disco que había grabado y cuadrar con el video. Quedó muy bien y eso también es de lo nuevo que está a la vuelta de la esquina”, contó el artista, quien está consciente de que Colombia, Panamá y Perú están llevando la bandera de la salsa y que en esos países atesoran los espectáculos con estrellas de este género.

“Ahora que se han abierto los mercados después de la pandemia, las cosas están llegando a un nivel bueno para presentaciones. Precisamente, estaba esperando que abrieran Puerto Rico para hacer mi espectáculo en el District, un sitio moderno, la gente no tiene que pagar por ver el show y lo van a disfrutar”, dijo.

El creador de “Adicto a ti” y “Demasiado tarde”, tema de Kany García, regresa a su patria el próximo miércoles a las 7:00 p.m. en la tarima del Distrito T-Mobile, en Miramar. Además de su nueva producción musical, interpretará sus éxitos y por supuesto, algo de Marc Anthony, cuyo tributo le abrió las puertas en muchos lugares. Así que, si quiere bailar y cantar su enchule, ya sabe dónde es el party de cachete.

Opacado por los abucheos

Durante el pasado fin de semana el comentario en todos lados era el certamen de Miss Mundo. Si las encuestas dicen que quedó en tercer lugar, no lo entiendo.

Mientras que las tres instituciones sin fines de lucro que recibieron los cheques de Brock Pierce pasaron sin pena ni gloria. No recuerdo haber visto antes algún cheque para una institución sin fines de lucro de Vieques. Pero el abucheo de gente relacionada a excandidatas mató el momento. Se escondían, no tuvieron babilla para dar la cara, Al primer abucheo había que sacarlos.