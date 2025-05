Lynette Chico regresa a Puerto Rico para bailar en el nuevo reality de Wapa TV, donde solo los mejores se supone que ganen.

“Estamos trabajando y ensayando fuerte. Ya conozco a mi coreógrafo. Todavía no nos han dicho cómo será el mecanismo de eliminación, si es por voto directo o por jurado solamente. Estoy muy contenta de regresar por este tiempo a Puerto Rico. Lo puedo hacer, pues Gia ya tiene 14 años y estará de vacaciones”, nos comentó la Chico, que cuenta con experiencia en este tipo de dinámica pues hace algunos años participó en un “reality” que hizo Telemundo llamado “Las estrellas bailan”.

“Participar en el ‘reality’ es muy bueno, pues vuelvo a hacer más ejercicios, a botar el moho del baile, como uno dice”, expuso la animadora y personalidad de radio, quien asegura que no dejará el programa de radio que hace en la Florida.

“Hay muchos elementos sorpresa que no han dicho y eso hace más interesante el programa. Por lo pronto, voy a estar yendo y viniendo. Amo a Puerto Rico, pero como tengo algunos compromisos en Miami hay que cumplirlos. Gia estará de vacaciones, ella es una excelente estudiante, tiene todas A. Es una joven aplicada, le encanta la música, el baile y en el verano va a estar junto a su padre algunas semanas”.

¿Cómo está tu corazón al llegar al nuevo “reality”?, le preguntamos.

“Mi corazón está solito, con pretendientes, pero nada más. El marchante que tú conociste ya no estoy con él, así que llego tranquila a bailar, que será por ahora mi prioridad. Con dos horas diarias de ensayos y nuevas rutinas semanales no será nada fácil”, reveló.

Nada, nada. Incluso ayer domingo tuvo ensayo. Ya veremos qué pasa en el “reality” y si de verdad bailan o solo tiene dos pies izquierdo. Ujum. Hello, gracias.

Qué pena, Melody

Es una lástima que la política se meta en un festival musical tan importante como lo es Eurovisión. Por falta de juicio o por querer llevar intereses políticos de alguien a la pantalla pierden votos para Melody, la mejor representación de España en mucho tiempo y quien literalmente cargó en sus hombros la candidatura de su país.

Melody, con su tema “Esa diva” conquistó todos los lugares donde se presentó el “tour” de Eurovisión previo al festival, incluyendo en Inglaterra, donde los británicos la seleccionaron como la mejor canción y mejor puesta en escena hace apenas una semana.

Pero Melody -que dejó la vida con su participación promocionando la canción en todos lados- no contaba con que dos animadores puestos por Radio Televisión Española hablaran en la segunda preliminar del festival de los ataques en Gaza y de Israel. Del tiro, la organización alertó a España que si volvían a hablar de política durante la transmisión perderían su participación. Increíble que estos animadores no supieran que esto no se puede hacer y mucho menos manchar una participación tan espectacular.

Pero al final del camino, aunque Melody había subido desde los bajos 20 a sexto lugar en las apuestas, no pudo superar el pleplé político, con el agravante de que España le dio 12 puntos a Israel con una canción que no dice ni fu ni fa, metiéndose más en política.

A Melody le cobraron la metida de pata de alguien de RTVE y aunque en Spotify y YouTube ella tenía mejor posición y muy buenas reseñas, la realidad es que el festival sigue en las mismas decidiendo por política y no por mejor canción o puesta en escena. Ya usted verá que “Esa diva” seguirá vendiendo por un tubo y siete llaves, y a Melody se le abrirán las puertas a más y más presentaciones. El público español se quedó con deseos de que ella ganara y no de que le robaran el premio. El ganador, J.J., parece que iba a una fiesta en la Placita y no a representar a su país, Austria, en el festival de canto más importante.

Ya lo dijo Melody en televisión al pedirle su opinión: “Viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas”. Ciertamente eso fue lo que pasó. Ella es la ganadora para España y otros países, ella es la nueva “diva de España”, no lo dude. Su trabajo fue impecable, pero “such is life”.