Desde que vi a Madison Anderson junto a Pepe Gámez tras “La casa de los famosos” no me gustó ni la forma en que él se proyectaba con la popularidad de ella y lo fácil que ella caía rendida a sus pies, sobre todo sabiendo que ella venía de una relación difícil con su ex novio. Vimos que éste nunca se acostumbró a la fama de ella y se decía que era medio tóxico respecto a su popularidad tras ganar Miss Puerto Rico.

Pero en el caso de Pepe no creo que haya sido así. Pepe sabe muy bien quién es Madison, que ganó y que es una chica divina para enamorar.

Una amiga de la reina de belleza me dijo: “con el dinero se hubiese comprado una casa o apartamento para ella. Yo no estaría gastando el dinero con Pepe en hoteles, que no dudo que ella es la que paga”, aseveró la amiga que la conoce bien.

Pienso lo mismo que ella, pero quien por su gusto muere hasta la muerte le es suave. Las acusaciones contra Pepe por parte de su exnovia Paula Arango son serias. Desde manipulador, que eso se nota, hasta robos. Paula alega que le robó relojes y prendas. Eso no es sencillo de decir, ni acusar a nadie de robo si no se tienen pruebas. Así que la ex de Pepe ya prendió el fuego. Lo que dice de que Pepe la tiene metida en Mérida donde viven sus padres, pues podría ser cierto. En Mérida no pasa nada, es como una ciudad campo y la vida nocturna es cero. Allí no conseguirá trabajo de modelo para nada.

Otros amigos cercanos a Madison me han dicho lo mismo. O la inteligencia que usó en la “Casa” la perdió o está demasiado manipulada que quizás si despierta se encontrará en medio de una pesadilla.

¡Ya son 10!

Llega el décimo aniversario de San Juan Moda con una gran fiesta en la que los diseñadores Gustavo Arango, David Antonio, Luis Antonio, José Raúl y Juan Carlos Collazo tendrán una celebración especial. San Juan Moda se ha distinguido por presentar y unir diseñadores locales junto a lo mejor de otros países y alianzas con Dominicana Moda y España, además de haber hecho desfiles en Miami.

Carlos Bermúdez, presidente y creador del evento, puede darse golpes de pecho, pues prácticamente todos los años han tenido reinas de belleza en pasarela. Desde Monic Pérez, Elena Rivera, Wilnelia Merced, Cynthia Olavarria, Ivonne Orsini, Denise Quiñones, Estefanía y Zuleyka... todas estuvieron en la pasarela de SJM.

El pasado año fue Madison la que recibió los honores y hasta lloró. El equipo de San Juan Moda fue muy importante a su paso por La casa de los famosos. Desde reclutar televidentes para que votara por ella hasta conseguirle ropa, accesorios y lo que necesitara allí aparecía. Así que también hacen otras cosas para ayudar.

San Juan Moda ha roto esquemas desde el desfile en El Morro, donde los invitados no sabíamos a dónde íbamos en guaguas y la participación de la fabulosa Agatha Ruiz de la Prada entre los diseñadores más importantes que se han presentados. El desfile en La Perla lo disfruté de rabo a cabo. También hubo problemas con el COVID-19, pero superados, como el desfile de David Antonio con solo dos modelos en el Hotel San Juan y presentado por televisión. O el de Luis Antonio en un hangar, donde las modelos bajaban de aviones.

Señores 550 desfiles en 10 años y 25 ediciones del evento son más que suficientes para saber que es todo un éxito y el ícono de la moda en Puerto Rico.

Este año, Liza Capalli cierra San Juan Moda y traerá a Mounia, la primera modelo negra que desfiló para Yves Saint Laurent. También vendrá el estilista puertorriqueño radicado en París Ramon Maldonado, quien trabajó con YSL. O sea, que comenzando la Navidad y cerrando San Juan Moda será un bótate.

Regresa Richard Nivar

Con el tema El 5 de enero regresa Rika Swing a la palestra pública. El líder, Richard Nivar, junto a Luisito Báez y Jonathan Colon complementan lo nuevo de la agrupación. La canción la pueden conseguir en todas las plataformas.

De hecho, el grupo tiene muchas presentaciones por el área sur del país, desde donde salieron hace algunos años y se han mantenido tocando contra viento y marea. Como dice Richard: “mi vida cambió mucho”. Richard es uno de los que más ayuda en las campañas contra el cáncer y ayuda a los niños en el área sur. Richard cayó y supo levantarse, lo hemos visto recibiendo premios por su trabajo comunitario.

Aunque eso no lo resaltan cuando hablan del grupo hay que decirlo, pues si es por él, nunca lo dirá. Pero hace una labor tremenda. Pa’ lante Richard.