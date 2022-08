Madison Anderson está supercontenta. Me la encontré almorzando en un lugar VIP de Guaynabo y, sin lugar a dudas, la gente la sigue apreciando y la quieren mucho.

Me comentó que está trabajando con la promoción y venta de prendas… Pero tranquilos chicos, que todavía el anillo no le ha llegado.

La encontré más delgada y me dijo que se seguía cuidando mucho. Señores, ella sigue modelando, así que aunque Miss Universe las acepte gorditas, ella debe cuidarse para seguir con el look con el que por poco gana el certamen mundial.

Lo misterioso es el chico guapo con el cual andaba, pues me dijo que era su primo, pero como tantas misses enseguida dicen que sus novios son primos, ya usted no sabe… si es o no es.

¡Ah!… es bien guapo y, de hecho, parece modelo. Umm … ¿de verdad que es primo?

Umm, lo dudo Madison, te quiero pero… tú sabes.

Premios y más premios

Bueno, los actores y actrices de Puerto Rico tienen su premiación. Regresan los Premios Victoria Espinosa el próximo mes de septiembre en el Teatro Tapia. Esta semana se dieron a conocer las diferentes categorías.

Antonio Morales, director de Arte y Cultura del Municipio de San Juan, hizo el anuncio en una cena donde la camaradería y la alegría sirvieron de marco para la misma. La actividad estuvo divina.

Liza Lugo, Marieli Durán, Ulises Rodríguez, Carola García, Madelyn Ortiz y Carlos Ferrer fueron algunos de los jurados que evaluaron las obras de teatro de Teatro en 15, el cual se encuentra en la calle San Sebastián, antiguo local de la oficina de Cultura del Municipio.

Hay premios para todos, desde mejor escenografía, mejor diseño de iluminación, mejor musicalización, mejor diseño de vestuario. En la categoría de actores y actrices hay desde actriz y actor revelación, mejor actor de comedia, mejor actor de drama, mejor pieza de drama de teatro, mejor libreto original, mejor actriz y actor dramático, mejor dirección y mejor obra.

No me cabe la menor duda que el pasado jueves todos recibieron su premio con las nominaciones y la celebración de la misma. Me llamó la atención la camaradería y la alegría que tenían.

Se conoce que desde hace mucho tiempo no había una actividad donde reunieron a la crema y nata de la clase actoral.