Esta noche Madison Anderson Berrios será homenajeada en la apertura de San Juan Moda 2023. La virreina de Miss Universe y ganadora de “La casa de los famosos” de Telemundo tiene razones suficientes para haber sido seleccionada como portavoz de la moda y de la belleza en esta edición. También habrá un homenaje especial a alguien que tiene mucho que ver con este evento, pero no puedo decir ni pío pues es una sorpresa. Juipiti.

Todo el tiempo que Madison estuvo en “La casa”, siempre estaba bien vestida y arreglada. No recuerdo haberla visto como dice uno “tirá”, ni tan siquiera para estar hablando con sus compañeros en el reality.

PUBLICIDAD

Inclusive le daba crédito a los diseñadores que le hicieron llegar la ropa que usó.

Ahhh, pero después de pasar días fuera de “La casa de los famosos”, donde la nominaron seis veces, ahora como que Pepe Gámez ha encontrado la minita de oro en publicidad para él. O por lo menos ha visto que Madison tiene un potencial muy bueno y consigue portadas que ni él de galán.

Cuidado Madison, en el corazón solo mandas tú… Él ha visto cómo te quiere este país y después de haber vivido cinco años en México, creo que conozco un poco a este tipo de chico. Quiéreme, quiéreme… pero no me quieras tanto. ¡Ah!, él es actor, aprende libretos y sabe actuar. ¿Entendiste?

Saliste de un celoso full, a quien me presentaste como primo. A leguas vi que era de los primos que se exprimen y no era primo na’. Así que ojalá y todo salga bien, pero no dejes que la emoción te nuble la razón. Tú sabes lo que te quiero decir. Por tonta no es que has llegado.

Esto me recuerda a Pablo Montero cuando se enamoró de una Miss Puerto Rico y su familia le dijo que siguiera cantando que con ella no way. Hello, gracias.

Indignado

El cantante Jovani Vázquez me llamó molesto por la promoción que ha tenido Manny Manuel por el famoso incidente de Naranjito, donde no pudo presentarse por el estado de embriaguez en el cual se encontraba.

“Mira, deben publicar cosas positivas, por ejemplo esta semana grabo con Christian, director de musical de Cuentas Claras, una canción dedicada a los padres. Se llama ‘Daddy, Da’. Te aseguro que si gusta no dirán nada pero si no gusta me pelan. Yo creo que es hora de que la gente tome a los artistas que quedamos más en serio y no seguir dándole oportunidades todo el tiempo a quien no lo agradece y vuelve a lo mismo. Yo he estado abajo y me he levantado; no es fácil trabajar para evitar la burla y quedar bien con mi trabajo. Eso es importante pues de eso vivimos”, aseguró.

PUBLICIDAD

Umm, la realidad es que en otras ocasiones sí tuvimos que reseñar situaciones penosas de Jovani, pero parece que se enderezó. ¡Qué bueno!

Tiene novia

Lunay, el orgullo de Corozal, tiene novia. Me dicen que es una chica divina, cuya familia es muy conocida dentro de las altas esferas del Partido Popular Democrático.

Según mi informante, él es divino con ella y sus amistades. Tiene muchas deferencias con las amistades de ella y no tiene guille de estrella. Antes podía caminar y pasar por los sitios sin hacer mucho alboroto, pero ahora que es más famoso tiene que taparse con un abrigo para evitar llamar la atención.

Me contaron que la chica es muy bonita y agradable. Me alegro por él, pues de los cantantes menores de 23 años que cantan, él es de los pocos que de verdad valen la pena. Por lo que he visto se cuida mucho.

By the way, hay dos o tres reguetoneros, dos de ellos dominicanos, que han dicho que van a grabar con Daddy Yankee en su próximo álbum. De hecho, varios artistas de Puerto Rico también han dicho eso. No sé si harán un álbum tipo “We are the World” con más de 30 invitados o si es una canción que cada cual canta una oración.

Si nos dejamos llevar por los que están cogiendo pon anunciando el álbum, umm… se necesitarán varios coliseos para el show que harán. Hello, gracias.