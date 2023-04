La corona que no le dieron a Madison Anderson Berríos en Miss Universe 2019 se la tienen que entregar esta noche en Telemundo, curiosamente la misma empresa que tiene el certamen internacional.

Mientras la mayoría de los participantes de La casa de los famosos han podido hacer su mejor papel protagónico, Madison llegó de la nada, sin entrenar, si tan siquiera preocuparse por el idioma y, contrario a lo que dijeron muchos, ella les enseñó palabras usadas por los boricuas a sus compañeros y eso fue chévere, como ha dicho.

Pero hay realidades y hasta ahora en ese programa solo han ganado mujeres. Entiendo que para la cadena su prioridad debe ser que gane Pepe, a quien le ha ido muy bien en el rating de su telenovela y es de los pocos galanes atractivos que tiene Telemundo, pero habrá que ver si todo México vota por él, porque creo que sería la única forma de ganarle al orgullo de Toa Baja.

Como nos dijo la mamá de Madison la semana pasada, ella es la representante de toda la diáspora latina en Estados Unidos y eso ha pesado mucho, obviamente. Encima es apoyada por los queridos “missiólogos”, que no se han quitado la espinita de que no ganó el concurso de Miss Universe.

Pero por la vueltas que da la vida, ahora Madison ha tenido mucha exposición, y durante más tiempo, en un reality que ella no buscó, pues la oportunidad le llegó.

Obviamente no ha sido mundial, pero del lobo un pelo. Yes!

¡Ah! Y antes de seguir con Madison, me dicen que Enamorándonos estaba buscando boricuas para el programa, pero finalmente vimos que hay reciclados. Inclusive a una candidata me dijeron que le presentaron a los chicos antes para que ella escogiera previo a comenzar. Ummm... eso suena a traqueteo. No me gustó cuando lo escuché, ni a la chica tampoco y les dijo chao. Lo mejor que hizo.

Bueno y seguimos con Madison. Si el novio que ahora volvió a sacar la cara piensa que ella va a dejar la vida en el mundo del espectáculo, al cual ya se acostumbró, está bien “tostin”. Sus amigos son bien conscientes de que él es muy buena persona, un “gran partido”, como diría mi abuela, peeeroooo es muy celoso y a estas alturas del juego Madison no está ni estará para que la celen, pues ella es bien gregaria. Y ahí podrían ser como noche y día.

A menos que él no controle sus celos, no veo a Madison dejando todo por lo que tanto ha luchado. Tiene que estar superenamorada para eso.

¡Ay, please! Y que no me vuelven a decir que son primos. Eso lo dije desde el primer momento que me mintieron en un conocido restaurante italiano de Guaynabo donde me los encontré el año pasado.

Hello, gracias.

Así que para Puerto Rico en este momento es importante ese triunfo. Merecido en un país donde abundan las mentiras a todos los niveles y los traqueteos de algunos políticos y jefes de agencias barriendo chanchullos debajo de la alfombra para que sus agencias no luzcan mal y no entreguen información importante para evitar fraude les está quedando feo. Y ahora estamos hablando de uno de los secretarios más queridos, pero parece que su gente lo tiene como los monitos y cuando despierte... no quiero ni pensar. Juípiti.

Cristian Castro

Si hay algún cantante divertido y que uno disfruta con sus entrevistas es Cristian Castro. Creció en el mundo del espectáculo y sólo le importa pasarla bien, cantar y que la gente lo apoye.

Es el tipo de cantante al que le puedes hacer bromas, participa en juegos y hasta hace chistes. De hecho, hace cosas fuera de lugar para eso mismo, divertirse, y después te lo cuenta. Por eso no me parece una loquera que quisiera enseñar que está gordo, pues eso a él “le vale madre”.

Su carisma es innegable y no le importan las comparaciones. Cuando lo comparan con Luis Miguel dice “él canta”, como si estuviera diciendo que él no, pero nada más lejos de la verdad. Así que si en Argentina no querían que él se quitara la chaqueta, pues contrario a lo que se puede pensar él sigue instrucciones. Trabajar con él es una “delicia difícil”, pero interesante.

De gente aburrida está el mundo lleno y, ciertamente, él no es uno.