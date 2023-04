Nuestra representante en La casa de los famosos de Telemundo, Madison Anderson Berríos, ha trabajado mucho y se ha ganado más el corazón del país y la diáspora latina que cuando compitió en Miss Universe. La diáspora latina se ha visto representada por ella, una mujer luchadora, inteligente y que tiene claras sus metas.

Muchos venezolanos, salvadoreños, ecuatorianos, costarricenses y de diversos países latinos han visto en esta rubia boricua su modelo a seguir. Con algunos problemas de idioma, nacida en Estados Unidos, Madison ama su patria Puerto Rico, a su gente, su cultura y su comida como si hubiese nacido en Toa Baja, lugar que representó en el 2019.

“Ella es la nueva diáspora. Representa a los latinos que vivimos en Estados Unidos. Ella entrelaza dos culturas y dos países, y está consciente de ello. Cuando le preguntas a algún latino de dónde son y te dicen el nombre de su país es que siguen su cultura y tradiciones. Celebran hasta el Día de los Reyes. En las redes sociales hemos visto ese apoyo, es lindo, algo novedoso que no esperábamos y ese es otro logro para Madison. La aceptación del público para ella ha sido maravillosa y ella ha crecido mucho emocionalmente”, dice su orgullosa madre.

Según Belinda Berríos, quien fue reina de belleza en el 1984 y en 1986, Madison se ha ganado a la gente por ser genuina, inocente, un tanto naive, que se presenta tal y como es en todos lados.

“Otros participantes son actores, ella no. Lo de ella es genuino. De hecho, no quiso ver los programas anteriores para no llevar una mentalidad hecha de lo que podría encontrarse. Así le ha dado más frescura a su participación, no tiene libreto ni nada que pareciera que está ensayado, porque no lo está. Ella es inocente y eso se nota”, afirmó la madre.

“Madison tiene un escudo de amor desde pequeña. Ella proyecta lo que tiene dentro y enamora a la gente con su amor. Cuando la pandemia, la gente venía a saludarla y a ella no le importaba abrazarlos y compartir, ella es así: genuina. Ella quería que en La casa de los famosos, la gente viera cómo es una mujer boricua y así ha sido; con palabras que en otros países no se usan, pero acá sí, y con la comida distinta, todo eso que nos hace boricuas. Anoche se suponía que comiera arroz, habichuela y bistec que le haría Diana, una de los ángeles que ha tenido en su participación en el programa y a quien invitaron al reality”, reveló Belinda Berríos en referencia a Diana Montero, madrina de Madison, quien entró anoche a la casa para acompañarla hasta la final.

Su madre no pudo viajar por problemas de salud, pero su “vibra” positiva está con su hija en México. Belinda estaba preocupada por si le tocaba ir a la suite con alguien y destacó lo que Madison muy hábilmente contestó:

“Yo solo iría con Osmel”, dijo riéndo su mamá.

Así es Madison.

“Hemos tenido anécdotas que Madison por estar encerrada no sabe. Hace unas semanas recibimos un mensaje de un padre cuya hija nació en el hospital en Orlando. Decía, ‘hoy nació mi hija. Como Madison representa a mi hija en La casa de los famosos le envío bendiciones y que siga representándonos a todos los latinos muy dignamente. Así quiero que sea mi hija, como Madison’ “, reveló su mamá, quien, demás está decir, lloró al contarlo.

Y es que es mucha la gente que apoya y quiere a su hija sin conocerla.

Madison fue reina desde niña. Cuando apenas tenía un año se ponía la corona de reina de su madre, su traje de baño y tacos, y así desfilaba por toda la casa. Su madre recuerda que cuando tenía ocho años le dijo que quería ser reina de belleza, pero Belinda la veía gordita. Sin embargo, la chica bajó de peso: a medida que fue creciendo trabajó para estar en forma y su sueño se hizo realidad.

¿Cómo te sientes a solo una semana de la posibilidad de que gane y que todo el país quiere que lo haga?, le preguntamos a Belinda.

“Madison tiene los votos de todos los que semanalmente la han salvado. Estos días son cruciales para ella, con el apoyo del público. Está clara, lista, preparada y orgullosa de lo que ha conseguido hasta ahora. Falta solo un tramo para que gane. Lo más importante es su gran logro, no tan solo como hija, sino para Puerto Rico y todos los latinos de la diáspora que ella tan orgullosamente ha representado y que no los ha defraudado. Ella es nuestra reina”, concluyó Belinda.