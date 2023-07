Contrario a lo que se anunció en varios programas de radio, Manny Manuel no ha cumplido con el pueblo de Naranjito haciendo un show gratis en la plaza pública a raíz de haber cancelado su presentación en dicho lugar. Ese domingo se dijo que no estaba apto para cantar y que volvería.

Manny fue varias semanas después del incidente a un restaurante en Naranjito, los cuales le pagaron por su presentación. Pero los que estaban en el restaurante pagaron por beber y comer, y ese no fue el acuerdo con el alcalde Orlando Ortiz Chevres. Aunque el Municipio no le pagó el día que no cantó, sí hubo un compromiso verbal entre el promotor, Manny y Orlando de regresar a cantar gratis.

Así que la gente en Naranjito se pregunta, ¿por qué quisieron tirar una bola de humo diciendo que había cumplido? Nada más lejos de la verdad. Manny todavía está en deuda con la gente de Naranjito y toda la fanaticada que fue a verlo. La pregunta es, ¿cuándo va a cumplir? Hello, gracias, y no le tiren la toalla; los compromisos se cumplen punto.

Permiso, please

El pleple entre los compañeros de Wapa e inmigración de México no es nada nuevo. Son muchos, especialmente con cámara en mano, que han sido virados desde el aeropuerto y así son ellos, muy estrictos con la gente que llega a su país a trabajar.

Por experiencia sé que aunque vayas a cubrir un evento, en mi caso Miss Universe, no tan solo necesitas la credencial del evento y llevarla en tu mano o en el teléfono, sino también el permiso verde que llaman donde se especifica quién eres, el medio para el que trabajas, el tiempo de entrada y salida del país. No te van a dar días para pasear, solo lo que diga el permiso.

Como ahora medio mundo tiene cámaras digitales, pues son más majaderitos a la hora de permitirte entrar por el hecho de que le hayan dado una credencial para cubrir el evento. No es fácil y revisan todo. Cada vez que yo entraba o salía dentro del mismo semestre tenía que ir a Secretaría de la Gobernación a renovar el permiso. No te lo dan por años sino por el tiempo que dura el evento y, en mi caso, hasta Televisa daba un permiso para poder entrevistar a su gente en sus facilidades.

Así que no es culpa de nadie que tuvieron el percance; es culpa de Inmigración de México que tiene unas leyes estrictas y si alguien no lo verificó, pues ya saben el disgusto de ambos trabajadores de las noticias en Wapa. Hello, gracias.

Sobre el comentario de Alejandro Gil… malet, malet. La próxima vez muérdete la lengua y después hablas.

Pablo Montero pisa y no arranca

Hablando de México, mi amigo Pablo Montero no mejora. A Pablo Montero lo lanzó la disquera BMG, lo anunciaban como el nuevo charro de México, comparado con los grandes de la época de oro.

Pablo era un paquete completo, tiene talento, es guapo, actúa y canta bien. Pero en el camino, quizás por la misma fama y por su amor por las chicas, se desvió de lo que pudo ser una carrera superexitosa.

Los productores de telenovelas lo querían y participó exitosamente en algunas, pero… llegaba tarde, no llegaba o, de la borrachera de la noche anterior, se veía hinchado y ese no era el look.

En una de sus visitas a Puerto Rico armó tremendo lío con una chica que lo retrató en su cuarto desnudo, y ardió troya. Recuerdo que Harold Rosario (q.e.p,d), su relacionista, no encontraba ni qué hacer con él y dio la cara a los medios para salvar un poco a Pablo. Del tiro no volvió a presentarse en Puerto Rico. Esas fotos no fueron las únicas ya que, lamentablemente, se divulgaron otras de él, en su país también le hicieron lo mismo. Al igual que Manny Manuel, perdió en su caso a dos hermanos víctimas del crimen; en el caso de Manny fue su hermana por supuesto suicidio, y esas cosas dejan secuelas.

Cuando se casó con Sandra Vidal, pensé que se arreglaría, pero sucio difícil. Su esposa trató y trató, apareció un hijo fuera de matrimonio y, finalmente, entre las infidelidades y las drogas perdió trabajos y popularidad.

Aquí vemos nuevamente cómo una persona que tenía todas las de ganar tira por la borda su carrera. Such is life.

Ahora llenó la copa otra vez. Estando en California, para visitar un programa de televisión, fue acusado por un taxista quien alega que usó sustancias controladas en su vehículo, y lo sacaron del mismo. Pablo ha tenido muchas oportunidades y se las siguen dando, pues como cae bien y tiene carisma, la gente lo quiere. ¿Se le parece a alguien?

Pero no sé cuál es el denominador común. Conteste usted.