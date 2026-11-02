Unos amigos que estaban en República Dominicana este fin de semana me comentaron que fueron a ver un show de merengue con la participación del Conjunto Quisqueya, Sergio Vargas y Manny Manuel entre otros.

Manny abrió el show y de arranque se disculpó por estar afónico… otra vez.

Lo que sucede es que Manny no se cuida. No cuida su voz y ese es su cheque, o sea, su trabajo, y si no puede cantar, pues usted sabe. Pero debe cuidar su voz, que es su instrumento de trabajo.

El Rey de Corazones prosiguió el show hasta usando el truco de invitar a varios cantantes que estaban en el show a cantar con él. Entre estos estaba el ex integrante de Rikarena y los de Quisqueya. Cantó varios de sus éxitos, pero ciertamente la ronquera no le ayudó.

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Manny, tienes que hacer como David Bisbal y Don Omar, los médicos le recomendaron reposo para su garganta y eso hicieron. Descanso y cancelar algunos conciertos.

Pero en el caso de Manny no se cuida y después se molestan si uno lo dice, pero es la verdad.

Manny siempre apuesta a su carisma para seguir, pero eso no lo es todo. ¡Hello gracias!

Sony la pega con disco navideño

Arrancó noviembre y ya vemos en un sinnúmero de sitios las decoraciones de Navidad. No ha llegado el Día de Acción de Gracias, pero los adornos navideños ya están en muchas tiendas, plazas de recreo y hasta municipios. Yes.

Pero la disquera Sony no se quedó atrás. Crearon un disco navideño muy bueno mezclando compositores, cantantes y estos no interpretan sus éxitos, sino los de otros. O sea, nuevas versiones.

Por ejemplo, el éxito “Color esperanza”, compuesta y cantada por Diego Torres, que pegó mucho,no es interpretada por él.

Son nuevas versiones que, definitivamente, al principio suenan raras, por la costumbre de escuchar a otros cantantes, pero están super bien. De hecho, todas las canciones no tan solo tienen nuevos intérpretes, sino algunas de las versiones han tenido un upgrade y se escuchan más modernas.

Está muy bueno y por lo menos salimos del Fuá y de las bombas sin sentido.

El disco titulado “Cafecito navideño” presenta clásicos con nuevos intérpretes. Diego Torres canta “Ojalá que llueva café” (Juan Luis Guerra), Fonseca interpreta el éxito de Carlos Vives –“La tierra del olvido”- y Leslie Grace, “Pies descalzos” (Shakira).

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No dude que, si esta fórmula gusta, Sony vuelva con más, pues no todos los días hay grandes canciones para interpretar. Muy bien.

Y que cumplas…

La fiesta de cumpleaños de Deddie Romero en Miramar quedó divina. Fue un día en semana, pero la gente no falló. Desde Francis Rosas, Jason Calderón, Ernesto de la X , Finito, Markito y Wanda Saiz, entre otros, estuvieron allí.

La homenajeada y su hermana cantaron, pues quien lo hereda no lo hurta.

Un bizcocho de cumpleaños con mini discos de vinilo, luces de discoteca y hasta copitas del burbujeante llamaba la atención a la entrada. Todo muy bonito.

Su inseparable Richard anunció que lo próximo será un viaje a España, pero ella lo que pidió fue convertirse en abuela. Umm.

Mientras Didi esté tan pegada en Nueva York lo dudo, y en estos momentos que triunfa en Broadway, menos. ¡Hello, gracias!