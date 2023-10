Quisiera no tener que escribir de él. Ni siquiera mencionarlo, pero él mismo busca sus problemas y que uno hable de él. Su nombre: Manny Manuel.

No vale de nada su carisma, que cante bien, que haga buenos shows cuando no está ronco; que quiera mucho a su mamá y hasta que la gente lo quiera con pena y TODO se lo toleren.

Pero ya está bueno de seguir tapando el cielo con un dedo y la gente de los medios tirando toallas de playa en vez de ayudarlo. Pues señores, querámoslo o no, sigue mal... sigue enfermo.

Hay que recordar que en las fiestas patronales de Naranjito, según él, llegó un poco pasado de vinos. Ujum. El público esperándolo, sus músicos listos, pero él no podía ver ni las estrellitas que canta. O sabrá Dios si de verdad vio las estrellitas y por eso el alcalde Orlando Ortiz Cheves no permitió un fiasco por parte del artista en la tarima de las fiestas y la mala utilización del dinero público. Orlando dio la cara por él.

Ese día, Manny se comprometió a volver a Naranjito a cantar gratis. Todavía lo están esperando. Fue a un negocio que se llama Lágrimas y allí trataron de decir que había cumplido, pero no. Otra mentira más, no cumplió.

Su compromiso era cantar gratis en la plaza para el pueblo y me dicen que en Lágrimas no le lloraron, sino que le pagaron. Nadie lo ha visto cantar gratis en la plaza de recreo de Naranjito… siga sumando.

El pasado fin de semana lo volvió a hacer. No se presentó en Mayagüez. Trató de manipular la opinión pública diciendo que no había llegado a una fiesta privada por estar celebrando el cumpleaños de su mamá. ¿Y quién dice algo malo de una madre? En serio, ¡qué hijo más divino!

Y su mamá lo apoyo, en vez de traerlo a la realidad y que llegara a la fiesta de Mr. Special en Mayagüez, donde sus músicos estaban listos esperando por él. La compañía bien, bien importante que lo contrató tiene otras fechas contratadas para los próximos eventos. Ujum. Me comentaron que están evaluando si le cancelan el contrato y buscan alguien que nos los haga quedar mal.

Pero el tiro no salió por donde Manny quería y la verdad sale a la luz pública. En un audio en poder de una ejecutiva muy conocida, se escucha cuando la tía de Manny, que estaba con él celebrando el cumpleaños dice que a Manny se le olvidó el show de Mayagüez. Ahbrá sido por su mamá o porque se le olvidó la hora, pero a los músicos no. Hello, gracias.

Manny, por primera vez en tu vida deja de justificarte y enfréntate a la realidad. Ya está bueno de embustes, de justificarte y de seguir haciéndole creer a la gente que estás diciendo la verdad. Si dices la verdad y no medias verdades o historias inventadas, la gente te respetará más. Pero cuando es el propio artista que no se respeta... mal lo veo.

Y sé que Juancho está montando el regreso tuyo con Joseph Fonseca. Y con él mal los veo, pues cuando anuncien la parte de Manny en ese concierto, la gente tendrá que gritar bingo si es que aparece.

Y también veo mal el ‘jingle’ que está grabando con Victoria Sanabria; cuando lo vayan a estrenar quizás va y no llega... ¡menos mal que ella improvisa!

Manny, cumple con la gente de Naranjito y con los de Mayagüez. Es lo menos que puedes hacer.

Y al que te maneja, que vaya a buscarte cada vez que tengas contrato para saber que llegarás.

¿Sabes lo que hacía un promotor de un artista de salsa? Él sabía que el problema que el cantante tenía de drogas lo mataba. El salsero llegaba cantaba y lo llevaba de vuelta, de esa forma nunca se escuchó que ese cantante quedaba mal. Coje oreja y ojalá que los esfuerzos de Juancho y Joseph no hayan sido en vano.

Lo próximo que llegue a tu vida, que no sale ni en las cartas del tarot, lo buscas o lo borras tú, ¡basta! Ah, y a ti nadie te da mala fama… te las das tú solito.

Wapa ataca

Como TeleOnce se ha llevado muchos empleados y talentos de Wapa, en el 4 ya están anunciando los nuevos colaboradores que tendrán en diversos programas. Uno de ellos es Anthony Quintana, quien tendrá una sección de Tecno Avances de la Moda.

El conocido diseñador estará los lunes en “Viva la tarde”. Anthony tiene un nuevo look con barba azul y espejuelos. Este regreso a la Isla se da después de haber estado en varios programas de televisión en Miami.

Éxito y ya veremos qué es lo que quiere decir con Tecno Avances de Moda. ¡Juípiti!