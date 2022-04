Dicen que el amor todo lo puede y, lo que podríamos llamar un amor universal entre Marc Anthony y Nadia Ferreira, la actual Miss Paraguay y virreina de Miss Universe, está como viento en popa.

El cantante, que después de su última decepción amorosa se veía triste y hasta con barba sin arreglar, ahora se ve regio. Eso, obviamente, se reflejó en el campo de golf en Miami, donde celebró esta semana un torneo a beneficio de su Fundación Maestro Cares.

La uruguaya lo ha cambiado. Ya veremos cuánto le dura… pues sabemos que él es muy blandito de corazón. Ujum.

Danilo voceteando

Danilo Beauchamp le dio una clase de superación a jóvenes y personas que se reunieron en Villalba, para escuchar su “Voceteo Educativo”. En su charla, narró las veces que su familia, especialmente su padre, no confiaba que fuera un buen actor o cantante y lo obligaban a estudiar y que se olvidara del arte. No recuerdo si dijo 10 o 12 veces, pero fueron muchas, incluyendo cuando estaba en la universidad y no importaba si ganaba el primer lugar en los certámenes de talento de canales de televisión que participaba. Hoy todo eso quedo atrás y su padre es su primer fanático, como él mismo dice, pues pudo demostrar que se puede vivir del arte.

Nada, nada, que Danilo llevó el mensaje de que si luchas por lo que quieres lo consigues, y con su ejemplo fue más que evidente. Tremendo mensaje.

PJ canta a Mambrú

¡Ah! y debo comentar que PJ Sin Suela hizo lo propio y me encantó su acción con los fanáticos que estaban esperando por él en el “Voceteo Educativo”, creado por Deddie Romero. PJ firmó autógrafos y se retrató con los que pedían un selfie. Contrario a algunos cantantes urbanos que se creen que son estrellitas marineras, PJ demostró que no tiene guille. Hello, qué mucho tienen que aprender algunos manejadores y cantantes.

El cantante urbano fue amable con todo el mundo y compartió sus experiencias estudiando medicina y creando la música que le gusta. No fue fácil, sobre todo con la pandemia por la que tuvo que parar su música para atender a los enfermos. Tremendo ejemplo.

¡Ah!, y estrenó su canción Mambrú. La misma narra la historia de este chico que quería hacer muchas cosas, pero no lo consiguió, entró al ejército y el coro dice: “Mambrú se fue a la guerra”, como la canción de los niños. “Nadie regresa igual”, asevera la misma.

Un tema muy bueno para sacarlo ahora, ya que alega que cuando lo iba a hacer fue la pandemia que le dio el detente. Pero ahora, lamentablemente, está más que in con la guerra entre Ucrania y Rusia. La canción ya está en todas las plataformas, honrando a los veteranos de guerra. Me encantó.

Sillita time...

¿Qué tienen en común Jossy Latorre y José Vega? Pues se van a unir para cantar gratis para el pueblo en la Plazoleta del Centro de Bellas Artes de Santurce, mañana sábado, a las 4:30 p.m. Hay que recordar que José antes de ser el Payaso Remi cantaba. Ahora, luego de pasar por las manos del COVID-19, tendrá más ánimo, fuerza y corazón para cantar junto a la divina Jossy. Gente, es gratis; lleve su sillita. Juípiti.