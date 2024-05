Ya falta menos…

En horas sabremos quién será la reina o rey de “La casa de los famosos 4″.

Maripily llega el jueves al aeropuerto Luis Muñoz Marín a las 4:00 p.m. y habrá una conferencia de prensa de prensa luego de la que saldrá en caravana por la avenida Baldorioty de Castro . Así que vaya buscando su palco para que vea todo y no le cuenten.

“La casa de los famosos 4″ ha sido el mejor acierto de Telemundo en mucho tiempo y dudo que los que sustituirán el programa, que serán los chefs puedan superar el rating. Conseguir un programa tan impactante y con un “personaje” como Maripily que atraiga tanto a niños y mayores está cuesta arriba.

Así que esta noche casi, casi se paralizará el país, no lo dude.

El Dr. Ángel Toledo, ex subsecretario de Educación, participó en el programa de Jay Fonseca y fue tan certero con el análisis de por qué la gente se había volcado apoyando y votando por Maripily que es algo digno de estudiar. De hecho, habló desde la utilización de la puertorriqueñidad hasta la bandera del País. El Dr. Toledo demostró que independientemente de si la apoyabas antes de entrar al reality show o no, el fenómeno creció como una bola de nieve. Creo que en algún momento debe escribir una columna con ese análisis, pues fue real y directo al grano. Muy bien.

Pues bueno, lo que esperamos ver esta noche no es que Lupillo se lleve los $200,000 que, supuestamente, tenía en el bolsillo desde que llegó. Claro, hasta que se puso potrón y muy meloso con varias de las participantes incluyendo a Adriana. La misma gente de Telemundo tuvo que ponerle un poco de loción “Detente” para que se tranquilizara.

De las peores cosas que hizo fue menospreciar a Maripily y parte de lo que le ha pasado fue por ello. A los boricuas no los puedes llevar contra las cuerdas del ring.

Para la próxima “Casa”, el programa tendrá que decidir si nuevamente a mitad de camino incluyen a nuevos jugadores, pues eso no es justo para los que se quedaron desde el principio.

¡Ah! ¿Que no ganarían los $200,000? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Hacer como Geraldine Bazán, que prácticamente igual que La Melaza estaban de “lámpara” en la casa? No way, no way. Ella será una tremenda actriz y muy buena persona, pero no compuso nada en el reality, al igual que Melaza.

A éste le vendieron los sueños de que podría lanzar su carrera como cantante y finalmente no lo pusieron a cantar ni “Mamá me ama”... Aunque después de ver a Lupillo hacerlo mejor que no.

Y menos mal que Maripily no tendrá que compartir el dinero con su novio, como Madison. Pues Pepe Gamez sigue de corderito detrás de ella y veremos hasta cuándo le dura. Hasta a los masajes en un sitio en Orlando va con ella. No sé si es un intercambio, pero él no la suelta ni pie ni pisá. Y por lo que vemos con ella no está pasando nada, aparte de modelar en sus redes. Y eso de ella cantar está cuesta arriba, cuando venga a ver será tarde.

Pero volviendo María del Pilar, la ponceña podrá decir “misión cumplida” y este país le agradece que así fue. Ahora a ganar. Y el dinero… que pase Maripily.

Y los chavos dónde están

Sigue la auditoría por el dinero ganado por RBD en su gira. Se alega que el que ganaron en Estados Unidos con su gira sí apareció, pero las ganancias de Colombia, Brasil y hasta el mismo México está en veremos. Y todavía no concluye la auditoría.

Una pena que después de haber tenido un regreso tan espectacular suceda esto. El manejador fue despedido antes de concluir la gira y muchos lo señalan como el más que sabe sobre las ganancias y dónde están. Después que Anahí, Dulce María, Maite, Christopher y Cristian dejaron el corazón y el alma en los conciertos venir ahora a perder millones, no way. Ojalá todo se aclare y el dinero aparezca. Hello, gracias.