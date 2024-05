Tuvieron que buscar más dinero para los premios de “La casa de los famosos”: Maripily les cambió el baile. El bizcocho no era solo para Lupillo. Si Maripily llega a la final tienen que darle algo. Es más, que al tercero que le den por lo menos $25 mil y no pierden.

La cantidad de dinero en publicidad que han conseguido en Puerto Rico y el rating en Estados Unidos que nunca habían tenido, simple y sencillamente ha sido mayormente por las peleas de Maripily. Repito, ella le cambió el baile a Telemundo.

Una jíbara de Ponce puso a temblar a una cadena televisiva y de la noche a la mañana aparecen $100,000 más como segundo premio. Me imagino que los productores han visto que tenían que hacerlo. Su nene lindo, Lupillo, ha sido el fiasco y si gana, pues... ya lo sabíamos.

Lupillo Rivera tenía todo fríamente calculado. Entraba a la casa varios meses, todos esos días en televisión serían tremenda promoción gratis y creaba una imagen divina: el hermano de la fenecida Jenni Rivera... sus hijas que lo apoyan... el cantante... En fin, era un libreto de telenovela mexicana. Pero ese no es él, lo hemos visto. Su imagen de macharrán, gritón y altanero no es para alabarlo.

Su la realidad fue otra. La gente vio sus actitudes machistas, sus insultos, su intento de que le aguantaran el estar hostigando a las chicas que no lo quisieran como Adriana; esa es la imagen que ha presentado. Pero los hombres no hablan de las mujeres y menos si fueron pareja.

Lupillo se puso a hablar de su relación con la cantante Belinda, que ni fu ni fa en la casa y los seguidores de ésta le cayeron como bombero. De cazador se convirtió en la presa que la gente ni quiere.

Con tantos millones de personas que residen en la capital mexicana, no pudo llenar la Arena Ciudad de México el lugar que tenían separado para su regreso triunfal a los escenarios. No consiguieron ni que 20 mil personas compraran boletos para su Toromania Tour el próximo 14 de junio y se dice que todo es por sus controversias dentro de la casa.

¡Ah! Pero la vida te da sorpresas. Las mujeres, no tan solo a Lupillo, sino a la gente de Endemol y al propio Telemundo, los dejó incrédulos y eso si que es grande. El que sería el cheche de la película ahora es odiado por muchos. Quien recomendó que Maripily fuera una de los famosos en la casa no supo el dolor de cabeza que le ocasionaría a los productores.

Aunque ella ni sepa cuántos habitantes hay en Puerto Rico, cosa que está mal, ha puesto a correr a muchos con su “inteligencia artificial”. Ujum, por lo menos seguirá vendiendo ropa, perfumes y no tendrá que vender boletos para conciertos, pues de eso se quitó hace tiempo. “Yo trato, trato...”, gracias a Dios.

Lo que no entiendo es qué hacen Melaza y Geraldine Bazán todavía en la casa. De Patricia... tampoco lo entiendo. Aquí nuevamente el tiro no salió por donde esperaban los productores y me da pena con ella, porque cuando estuvo en “Nuestra Belleza Latina” no consiguió ni un guiso en Univision. No creo que ahora que ha bajado la producción de telenovelas pueda conseguir un papel de villana, que según recuerdo era lo que ella quería hacer en una telenovela. Creo que le quedaría de show. La más mala de las malas…

Fernando Allende en el espacio

Y Fernando Allende ha conseguido que la nave Space X lleve sus pinturas al espacio a bordo del Falcon 1X. La música y las pinturas de Fernando Allende ahora forman parte de una cápsula del tiempo destinada a preservar la cultura y los logros humanitarios para futuras generaciones. Muy bien.

Los que deseen ver las pinturas que estarán en el espacio pueden entrar a fernandoallendeart, inclusive pueden comprar réplicas de éstas. Muy bien, Fernando. Siempre ha sido un artista que se ha diversificado, actor, productor, cantante y pintor. Muy bien.

Noti Uno a la carga

Bueno y en Noti Uno están celebrando que superaron a las radioemisoras de SBS y a WKAQ AM y FM -ahora Wapa Media- en las más recientes encuesta de la compañía Nielsen que incluye los meses de enero a marzo.

Los cambios de Noti Uno de llevarse a Ángel Rosa para el mediodía, incluir a Luis Dávila Colon en el horario de las 5:00 p.m. y hasta el programa de Ferdinand Pérez le han dado resultado positivo y se anuncian como la cadena de noticias más escuchada en el país. Me imagino que en los programas que no aparecieron primeros en sus horarios habrá cambios, así que quizás saldrán Carmelo Ríos y Alejandro García Padilla o les harán cambios.

Curiosamente, no dicen nada del programa matutino líder, “Normando en la mañana”, ni tampoco mencionan a Rubén Sánchez cuando hablan de Pelota Dura. Este programa es primero en su horario de radio a las 10:00 a.m. contra Rubén Sánchez.

Me imagino que dos o tres están moviendo fichas, buscando nuevas personalidades de radio y hasta apretando tornillos, pues con la campaña política que se avecina serán muchos los que querrán estar en radio, aunque solo lo escuche su mamá y su papá.

He dicho.