Contrario a lo que se había mencionado hace algún tiempo, Maripily confirmó que su operación para reducir sus senos será en Puerto Rico, donde su familia y Joe Joe, su hijo, podrán estar pendientes de ella, pues reconoce que no será una cirugía fácil.

Así que se pondrá en la manos del Dr. Carlos Portocarrero, en quien confía para que todo quede como ella desea y así evitar un poco los dolores de espalda que ha sufrido. Ya veremos cómo quedará.

¡Ah! Y oficialmente pidió a sus seguidores que apoyen a Alfredo Adame en su deseo de ganar “La casa de los famosos All Stars”. De hecho, a la otra persona que apoya es a Caramelo, que entiendo tiene una gran fanaticada en la Isla. Ya falta menos.

Lo mejor de la TV

Es una pena que TeleOnce -que tiene vínculos empresariales con Televisa, por lo menos con sus telenovelas- no presente uno de los mejores programas que produce dicha compañía actualmente: “Juego de voces”. El mismo cuenta con la participación de Yuri, Lucero, Mijares, Emmanuel, María León, Lucerito Mijares, Alexander Acha y Yahir. Es animado por Angélica Vale, que cada día lo hace mejor.

La pasada semana, Yuri interpretó “La bamba” bailando con el traje típico de Veracruz y con todo y zapateo. Increíble tanto su interpretación como su baile.

Gilberto Santa Rosa estuvo de invitado en una de las galas y cantó junto a Lucerito, quien había expresado que admira mucho al salsero. Así que escuchamos en voz de ambos “Qué manera de quererte”.

Es un programa musical entretenido con historias sobre las carreras de los artistas y sus invitados. Es de lo mejor que hemos visto en la televisión últimamente.

Piden explicaciones

Un grupo cívico de amigos dominicanos tendrá una vigilia frente al edificio Cobians Plaza, donde ubica el consulado dominicano en Puerto Rico, este próximo lunes, con el propósito de pedir al gobierno de dicho país que investigen la situación de la discoteca Jet Set y se encaucen a los culpables del desastre. El reclamo es que el gobierno investigue rápidamente lo que de verdad sucedió en el establecimiento y que no tapen la realidad de la desgracia donde fallecieron más de 230 personas. Inclusive, se estará tocando música de Rubby Pérez, quien era el artista que estaba en tarima la noche que colapsó el techo.

De hecho, varias de las actividades de la comunidad dominicana en Puerto Rico se han cancelado por respeto a los fallecidos. Mientras, medios de ese país continúan presentando las historias de los sobrevivientes, muchos de los cuales se encuentran en proceso de recuperación todavía.

Concierto para madres y enamorar

Fidel Osorio se presenta este domingo en el Centro de Bellas Artes de Santurce junto al divino José Negroni en el piano con canciones de Manuel Alejandro, Carlos Gardel, Charles Aznavour, Michel Legrandi y Armando Manzanero entre otros.

El concierto, titulado “Pianoforte”, promete complacer a los amantes de la buena música. Solo con los nombres de los compositors de las piezas del repertorio ya sabemos la calidad de lo que presentara Osorio. Comenzará a las 5:00 p.m.

¿ Y el reality?

Qué está pasando con el “reality show” animado por Julián Gil y donde participaron boricuas, gente de Miami y dominicanos. Lo que me han dicho es que ninguno de los participantes cobra nada hasta que no culmine el programa en el aire y se anuncie al ganador. O sea, “no ticket, no laundry”. Y mientras… los participantes pelaos. No way.