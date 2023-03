Esto se quedó en el tintero de mi columna del lunes pasado, pero debo compartirlo con ustedes para que conozcan otra fase de Marisol Malaret.

SER de Puerto Rico acudió a varias personalidades del mundo del espectáculo para que donaran memorabillia para ser subastada en una de sus actividades. Había desde abrigos de Gloria Estefan firmados por ella, guantes de Tito Trinidad y Marisol botó la bola y rompió el guante.

Ella regaló la cinta que le dieron aquella noche maravillosa en la cual se convirtió en Miss Universo. Pero no tan solo eso, también regaló la corona que Miss Universe le dio cuando la de ella se extravió. Aunque no era la misma con la cual fue coronada, la realidad es que era una corona de Misss Universe.

PUBLICIDAD

Esas dos piezas fueron de las mas buscadas por missiólogos y personas relacionadas con el mundo de la belleza. Esa noche, SER de Puerto Rico consiguió una buena cantidad para ayudar a los niños y Marisol entregó parte de sus historia y su corazón. Ella era así.

Otro momento digno de recordar fue cuando en 2001 fue escogida jurado de Miss Universe. Donald Trump era el presidente de la organización y como a las 6:00 p.m. previo al certamen invitó a los jurados a cenar. Según Mari, Donald estuvo muy amable, peeeerooo cuando concluyó la cena y se despidió de todos los jurados el mensaje fue claro y preciso: “Que bella la chica rusa”. Imagínese la cara de Mari, que siempre tenía sus criterios muy afianzados y Trump insinuando o mejor dicho diciendo directamente su preferencia.

Esa noche ganó Oxana Fedorova, la chica de Rusia, y aunque yo entiendo que era la que debía ganar, la realidad es que Trump por la pureza de los procedimientos no debió decir nada. ¡Ah! Pero por su atrevimiento ya saben el resto de su historia. Wao. Y Oxana le renunció a los pocos meses de haber ganado... Such is life.

Arrastran los pies

Bueno, los tribunales de este país no ayudan a que en ocasiones se haga justicia. Ya lo vimos en el caso de Justin Santos, el hermano de Arcángel hace dos semanas. Ahora, la sociopenal que tuvo 45 días para hacer el informe sobre Daniel Ortiz Torres, el que borracho que atropelló a Laura Pérez Hernández, la chica símbolo de la Comisión para Seguridad en el Tránsito, tendrá 15 días adicionales para hacer el informe. Alegó que no tuvo tiempo para concluirlo. Ujum.

PUBLICIDAD

Mi impresión es que el informe era favorable al individuo que ha tenido seis otros casos y tres por guiar sin licencia, borracho, entre otras cosas. Cuando vio a los reporteros de TeleOnce y de otros medios se asustó. Ricardo Eladio la increpó y para sorpresa de todos, dijo que ese caso tenía ley de mordaza. Otra mentira más y ella lo sabe, el juez no ha impuesto mordaza alguna. ¿Qué esta pasando?

Así está la justicia en el país. Yo confío que la jueza presidenta, Hon. Maggie Oronoz, quien es muy eficiente, mire con detenimiento estas situaciones cuando hay figuras públicas. Sencillamente es una caravana de cobitos. Hello, gracias.

Tiene que esperar

Para acabar de completar, el caso de Victoria Sanabria de cobro de dinero tendrá que esperar varias semanas para saberse la sentencia. Esta demanda de Victoria Sanabria Inc contra Producciones Randy Díaz Colón es por supuestamente éste adeudarle varias presentaciones.

En el tribunal, Randy se defendió como gato boca arriba, siguiendo la misma táctica que hizo su hermano Sixto George en el Tribunal Federal, donde muchos creíamos que saldría bien, pero no fue así.

En el caso, Randy Díaz Colón no pudo probar que era socio de Victoria, así que habrá que ver si le paga el dinero que piden en la demanda que se radicó en el 2021 o, si por el contrario, la jueza dice que no hay deuda de $18,809.92 y $15,000 en daños. Habrá que esperar... cojan palco.

Tremenda actriz

La actriz mexicana Rebeca Jones falleció víctima de cáncer, enfermedad que batalló por años. Su trabajo como villana en incontables telenovelas y unitarios serán su legado. Hasta hace unos meses estaba trabajanado en la telenovela “Cabo’. Que en paz descanse.

PUBLICIDAD

¿Novio, primo o qué?

Bueno, y el supuesto novio, que no era novio, sino primo o que era amigo o conocido de Madison Anderson Berríos, aparece para tirarle leña al fuego en un momento en el que ella tiene que estar concentrada y desconectada del mundo exterior. Chico, cuando salga de la casa entonces deciden si siguen juntos o no. Por ahora su meta es ganar La casa de los famosos y si no lo entiendes buscaremos una brújula. Yes.

Esto de sacarla de sus redes, de informar públicamente lo que haría, solo le importa a él y a ella. ¡Ah! Pero si él quería salir del anonimato… lo entendemos. Hello, gracias.