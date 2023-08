La situación de “Guerreros” está cayendo en lo mismo. Repiten situaciones previas del programa, pero con otros protagonistas.

Muchos deben recordar cuando José Figueroa era animador y por una situación de supuestamente cambiar algo del libreto y/o problemas con algún productor lo sacaron varios días del programa. Ah, pero vinieron nuevamente y a petición del publico regresó. Ujum. Aquí paz y en el cielo gloria.

Siempre me dijeron que lo de José estaba planchado. Que él había pedido esos días para ir a Miami y finalmente vimos que lo que ocurrió fue que se fue a trabajar con una cadena allá. O sea, que eso de castigarlo era mentira. Pero crean la pelea para ver qué sucede. Son más falsos que caimanes de...

Ahora con Jaime Mayol andan en las mismas. No sé si es que el ponceño necesitaba ese tiempo o si, como se dice, el programa se va del aire antes de octubre y ya están cambiando a ver qué pasa. En Wapa no mueven nada de su lugar a menos que no tengan una encuesta que les diga por dónde andan y este mes es todo con Miss Universe Puerto Rico.

Y hablando de misses, la chica de Miss Universe Puerto Rico que supuestamente perdió la cartera en el lobby de un hotel muy conocido en Isla Verde no ayudó en nada. Dejó demostrado que supuestamente el hotel no tiene seguridad y me dicen que uno de los dueños, que es muy conocido, estaba de ataque por la propaganda negativa que creó este incidente.

Total, supuestamente, todo apareció, pero el que no se enteró que la habían encontrado se quedó con la duda respecto a la seguridad del hotel. O sea, tras que es intercambio le chavan la reputación. Bendito.

¿Sigue el traqueteo?

Desde que comenzaron a producir La Casa de los Famosos en México (Televisa) los dimes y diretes han capturado más la atención de los televidentes que la participación real de los actores, actrices y gente del mundo del espectáculo.

Sucede que a parte de divulgar una lista con los ganadores prácticamente comenzando el reality, ahora aparece nueva información que confirma el supuesto favoritismo hacia Poncho de Nigris y el actor Sergio Mayer. O sea, los mismos que según la lista que se le escapó a alguien donde decía que Poncho ganaba no está muy lejos de lo que se está viendo.

Mientras Sergio, que nunca ha tenido pelos en la lengua, le tira con todo a otros compañeros. Algunos dicen que sigue las reglas de Laura Bozo, con quien tuvo un encontronazo hace algunos años en pleno programa en vivo.

Así que ya sabe, a menos que busquen alguna excusa o pase algo que los “enfermen”, tanto Poncho como Sergio serán los finalistas. De hecho, como la producción quiere armar líos entre ellos, montaron una pelea con los dos que no tenía ni ton ni son. Pero todo sea por ayudar a levantar el rating antes que llegue el nuevo reality de canto, que es tan enredado que necesita un mapa para que el público se oriente. Pero por lo que vemos, la fase televisiva actualmente son los realities o la gente no los ve.

En el caso de Madison, en la producción hecha para Telemundo no vimos eso.

Ahora es Pepe el que se ha apoyado en el “good will” de Madison para volar como chiringa. Todos sabemos que hasta ahora él no había sido una gran figura de la actuación. Ahora suena más por Madison que cuando protagonizó la telenovela... ¿cómo se llamaba? Ojo... ojo con el chico.