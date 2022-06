El homenaje a la radio puertorriqueña en el Senado de Puerto Rico fue un acierto. Se reconoció a locutores y periodistas radiales de diversas partes de la Isla y aunque cada senador habló y la sesión se extendió, hacía años que no veía tantos radiodifusores juntos.

Allí estuvo Yoyo Boing, quien todavía tiene su programa de radio y se pasó haciendo chistes de sus tiempos con Tommy Muñiz. Fue un placer escuchar sus anécdotas y una pena que se tuvo que ir temprano, pues tenía programa. A la verdad que es uno de los grandes de la comedia en la Isla. Pa’ lante Yoyo.

Infieles

Shakira se mudó a España para estar con su amor, el futbolista Gerad Piqué. Todo el tiempo ha dicho públicamente que no se necesita casar para estar con él. Ella solo quería tener una familia estable y estar tranquila, pero en estos días en España le están dando dolores de cabeza.

Como hemos escrito en muchas ocasiones su gente de más confianza -como peluqueros, choferes, mucamas, etc., gente de producción- podrían ser los testigos en su contra para que Hacienda de España le cobre millones de dólares que supuestamente no pagó. Según ella, no vivió en Barcelona la cantidad de días que se necesitan para ser declarada residente y pagar impuestos. Pero su personal más cercano alega que sí vivía allí. De hecho, Cristina Cárdenas, quien trabajó en producción con ella ha dicho a la prensa española que es muy difícil, no acepta recomendaciones, no permite fotos, nadie puede sobresalir en sus videos y no puedes hablarle directamente a ella. Toda una diva.

Las citas en la peluquería, viajes a Madrid en aviones privados y los documentos que la incluían como parte de los pasajeros le ha dado más fuerza al fisco español para cobrarle y confirmar que vivía en Barcelona. Ya tuvo que pagar $14.5 millones por los años 2012 y 2014, pero ahora le están cobrando otros más. Si sumas, podría tener que pagar aproximadamente $10 millones sobre los que ya ha pagado, pues encontraron la gallinita de los huevos de oro. Ah, y si le sumas la supuesta infidelidad de su compañero, quien está en Madrid dándose vida de soltero, ya sabemos que la colombiana tiene que estar de ataque. WAKA, WAKA.

Olvídate del sol

Bueno y el Dr. Elio Galán, cirujano de celebridades en Miami, llegó para participar en San Juan Moda. Asegura que puede decir los nombres de las celebridades que ha atentido, pues se lo permiten. Entre sus clientas favoritas están Maripily, Ambar, Noris Jofre, Ninel Conde, Fedro y hasta el coreógrafo Danny Lugo. Pero no crea que todo es cirugía, también es especialista en técnicas de envejecimiento y hasta trabaja con tu dieta. O sea, a comer baby food, jaja.

Lo que no entiendo es como Maripily puede seguir sus consejos. Dice que te alejes del sol y que uses mucho bloqueador solar. Coger sol envejece la piel, asegura. Todos sabemos que Maripily se pasa tomando baños de sol, casi a diario. Juípiti.

Ah, pero el doctor Galán asegura que hay que tener cuidado con quien te atiendes. Hay gente que usa productos que no son buenos para su piel y del tiro sale mal. Imagino que el Dr. Galán conseguirá clientes en SJM por un tubo y siete llaves, pues ahora es el ‘in’ de la moda en Miami y aquí nos encanta imitar. Hello, gracias.