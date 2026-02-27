Este sábado se cumple el sueño de Elvin Torres, padre con la llegada de su hijo y sus mejores amigos al Coliseo de Puerto Rico. Límite 21 entra por la puerta grande, algo que él —quien fue el creador el del grupo— no logró con su grupo de salsa Costa Brava.

Elvincito, Ramiro y Javier pudieran estar recibiendo este fin de semana el premio Guinness al grupo de merengue que se ha mantenido unido por más tiempo. Si lo miramos detenidamente, grupos como Los Sabrosos, Grupo Manía, Los Hermanos Rosario, Karís, entre otros, han tenido cambios en sus voces o los que dan la cara del grupo.

Pero los muchachos de Límite se han mantenido fieles a su amistad, a su música y a su fanaticada contra viento y marea.

No ha sido fácil, ni en lo personal. En un momento dado hubo cambio de parejas y divorcio, pero en la banda todo sigue igual o por lo menos así lo parece. Javier tuvo uno de los cambios más drásticos en estos años y precisamente fue a través de la religión que se puso a ayudar a mucha gente a los que sin fotos y sin decirlo públicamente les dio la mano.

Muy bien.

O sea, no estamos hablando de un grupo que va canta y sigue, sino de uno que ayuda a los necesitados y que su vida siempre ha sido limpia. Un whisky (cito) aquí o allá, pero eso es todo.

Por ello, si alguien merece llenar el Choliseo son los chicos que más tocan en los “senior proms”, con los que medio mundo ha bailado.

¡Ah! Y lo más reciente: unirse a otros merengueros para levantar y volver a pegar el género. Así los escuchamos con Grupo Manía, algo que años atrás era imposible, o con Elvis Crespo, que sin lugar a dudas mantuvo el merengue vivo cuando vino la masacre del reguetón.

¡Uf! que ahora parece que hasta Oscarito está “chillin” con todo esto y de verdad volveremos a bailar merengue, ya sea ripiao o como ellos dicen: “a lo Límite”.

¡Con la mano es que es! Yes.

De radio y televisión

Se comenta insistentemente que en una radioemisora hay cambios de arriba para abajo. O sea, algunos que están en la mañana estarán en la tarde y así por el estilo.

Todo tiene que ver con los famosos “ratings”.

Que, de hecho, si sumamos ni el profesor Ángel Rosa en Noti Uno ni Jay Fonseca en WKAQ son los analistas más pegados y con mayor “rating”.

Déjense de anunciar lo que no es y olvídense de los embustes, que eso no ayuda y menos credibilidad tendrán. He dicho.

Mientras, en la TV hay algunos telerreporteros que son juez y parte en los casos de homicidios. Se van de alguno de los lados y después cuando llega el veredicto se molestan. Hello.

Pues, deben estudiar derecho y podrán decir lo que quieran. Mientras no tengan un grado como Luis Guardiola, pues entonces otro será el cantar.

Bien molesto el alcalde

Hay gente que no reconoce a quién enviar cartas o a quién pedir explicaciones.

Me comentó un alcalde del centro de la Isla que un manejador de artistas barrió el piso con él, todo por no haber contratado a uno de sus artistas y haber traído uno de República Dominicana que la gente quiere.

¡Ujum!

O sea, no se quejan cuando a ellos los contratan allá, pero sí cuando a los de allá los contratan aquí.

Pues bien, después de poner como chupete al alcalde y éste decirle que el show contratado costaba $40 mil menos y eso le daba para contratar otros artistas le bajo el diapasón.

¡Ah! Pero el alcalde me dijo que ahora ninguno de sus artistas serán contratados para cantar en su pueblo.

Chico, fuiste por lana y saliste trasquilao. Hello, gracias.

O sea, que ni en el pueblo del niño cantarán sus artistas. Malet, malet.