Migdalia Figueroa cumple un año al mando de Telemundo Puerto Rico, como presidenta y gerente general. A pesar de tener experiencia en televisión reconoce que Telemundo Puerto Rico no se compara con las otras estaciones en las que ha trabajado.

“En la cadena se hace el noticiero y el resto de la programación viene para todos los canales, pero Puerto Rico es diferente. Aquí hay muchas producciones, se hacen programas y noticias... la dinámica es distinta”, expuso.

Con una alegría contagiosa, Migdalia nos recibe en su oficina en Hato Rey.

“Mi último año ha sido mágico, un año de mucho peso, pero no tenía como meta regresar a Puerto Rico. Después de dirigir las estaciones en Orlando, Tampa y Fort Myers, Puerto Rico es distinto”, afirmó antes de repasar sus ilusiones de joven.

“Estando en mi pueblo, Yabucoa, lo que quería era ser una profesional y estudié comunicaciones en la UPR. Comencé en el Canal 24 de noticias y renuncié para entrar a ‘Telenoticias’, de Telemundo Puerto Rico. Era solo tres meses cubriendo unas vacaciones y al concluir los tres meses no había plaza para mí y me quedé desempleada. La entonces directora de Noticias, Berta Castañer, me dio una buena recomendación y me fui a Nueva York con mi primo. Allí mi vida dio un vuelco. Conocí a la que fue mi mentora, Helga Silva, y desde entonces he estado en Telemundo en diversas facetas, siempre relacionadas con noticias, hasta que ayudé a trabajar en el ‘digital streaming’, que vi el potencial para ser gerencial y otros dentro de la cadena también”, contó.

Fue precisamente uno de sus jefes quien le mencionó la posibilidad de dejar noticias y asumir otras tareas en la cadena.

“Telemundo hace una reunión anual donde se simula quién te puede sustituir en tu trabajo. José Cancela, quien fue presidente de Telemundo por doce años, me identificó como la persona que podía dirigir Puerto Rico. De eso hace dos años. Se suponía que iba a haber una transición, pero no hubo tiempo para conocer todo y cuando lo nombraron a cargo de todas las estaciones me quedé a mitad del entrenamiento. Pero el equipo que hay aquí es maravilloso. Yo me tomo muy en serio la sustentabilidad del negocio y el empleado es la herramienta de trabajo que hace que todo aquí funcione. He logrado conseguir con esfuerzo, cariño y lealtad que la gente acepte el cambio, que sabes que no es fácil. Yo vi esta oportunidad de regresar a Puerto Rico como un impacto en el cual creara mi propio espacio. Con el mundo entero en proceso de cambio es esencial moverse con los tiempos, para que Puerto Rico pueda hacer la diferencia”, expresó.

Durante su participación en la pasada Cumbre de la Mujer Trabajadora habló de la importancia de las noticias con balance.

“No todo puede ser todo crimen y política; no podemos llegar a un país y que pienses que te van a asaltar o con mucha criminalidad en cada esquina, no todo es sangre y violencia. Puerto Rico depende mucho del turismo, por eso hay que presentar otra cara, noticias positivas como lo tenemos en ‘Telenoticias’ y seguiremos resaltando cosas buenas que hace nuestra gente. Eso es vital”, aseguró.

¿Que podemos esperar de Telemundo en los próximos meses?, le preguntamos.

“Tendremos la telenovela ‘Velvet’, que fue un éxito en España y ahora la nueva versión se graba en Miami. ‘Velvet’ se pautará después de ‘La casa de los famosos’ y tendremos al televidente pegado en ese bloque. El 5 de junio tendremos los Premios Tu Música Urbano desde Vivo Beach y el ‘reality’ para escoger Miss Universo Latina, una chica que representará a la comunidad latina de Estados Unidos y participará en Miss Universo. Las chicas estarán conviviendo, pero no han dicho el lugar donde vivirán. Me han dicho que hay algunas chicas puertorriqueñas que están interesadas en participar. Además, en verano tendremos más musicales y actividades comunitarias, así como la ‘Gira de Huracanes’. Tenemos muchos planes”, dijo con emoción.

Migdalia se expresó orgullosa de trabajar en Puerto Rico nuevamente: “Ser puertorriqueño es una maravilla, regresar después de 34 años y trabajar en lo que te gusta es un impacto fuerte en mi espíritu. Construir la patria que es de todos, ayudar, servir y hacer patria, de verdad, es una maravilla”, concluyó.