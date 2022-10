La animadora Jailene Cintrón quedó regia. No sé quién se la hizo, pero tampoco le vamos a dar promoción. De hecho, los días que estuvo en recuperación no la vimos en “Pégate al mediodía”. Ella, que se las sabe todas, muy sabiamente dijo que estaría de viaje. Claro, pero no dijo que el viaje era al quirófano. Umm, o sea un viaje con su cirujano favorito. Una de las cosas que ayuda a Jailene es que no toma nada de alcohol y eso es bueno para la recuperación.

Mija, quedaste regia… como en los tiempos de “¡echa papito!”.

Sonya desde cero

Sonya tiene la suerte del ahorcado. Nuevamente entran a sus cuentas y le llevan hasta los clavos de la cruz. Los programas que tenía para pautar al aire desaparecieron, así que tendrá que comenzar de cero. Tuvo que cancelar los que grabaría esta semana y, para acabar de completar, la salud de “Mother”, como le dice a su progenitora, no está muy buena y ha tenido que lidiar con cuidarla en medio de este mal rato. Ciertamente los que le robaron el material no podrán pautar al aire, pero no sabemos si lo harán inclusive editado para chavar a como dé lugar.

Si son los hackers rusos y la escuchan hablando, quizás no la entiendan. Pero esto me suena a uno de aquí que no tiene nada que hacer o qué perder; pero impide con este robo el que Sonya se gane el pan de cada día. Wao. Malet, malet.

Cuidado, cuidado

Hace algunos años distintas organizaciones llevaron una campaña contra la utilización de palabras soeces en radio y hasta consiguieron que un programa, que en ese momento era uno de los preferidos del público, la Comisión Federal de Comunicaciones le impusiera una multa de $25,000.

La empresa para la cual trabajaban tuvo que pagar, pero a la hora de renovar el contrato los animadores se mudaron de empresa alegando que era más dinero Pero en la nueva empresa no dijeron ni pío.

Curiosamente, la empresa que pagó podría ser multada nuevamente, pero en esta ocasión por su emisora en AM. Uno de los talentos, por aquello de dar más énfasis a su entrevista o noticia, suelta la primera que le viene a la mente. En su caso, podría ser que de verdad se le zafan, pero entonces… ¿cómo es posible que en televisión no diga ni una? ¿O es para llamar la atención?

Esta semana un grupo de los radioescuchas que se amanecen llamando a los programas de radio en vivo han dado la voz de alerta, y no dude que llegue una cartita y después la querella. La Comisión Federal de Comunicaciones tarda en procesar las querellas… pero sí reacciona a las mismas. Así que, querido amiguito, no eres ni el primero ni el último en perder el empleo con esa radio emisora. De la noche a la mañana te sacan y ya.

Entre la bachata y el merengue

Este fin de semana es la Parada Dominicana en San Juan. Se celebra en la Ave. Ponce de León Pda. 26, organizada por Luis Aguasviva. El año pasado estuvo Milly Quezada, este año el plato fuerte lo serán el bachatero El Jeffrey y Julián el Oro.

El Jeffrey comenzó en grupos de merengue y luego se dedicó más a la bachata, inclusive incursionó en la música sacra. Pero su fuerte es la bachata. Además, entre los artistas de Puerto Rico estarán Karis, Algareplena y Barreto el Show, quien es uno de los artistas que prácticamente da noticias de su grupo casi todas las semanas. Barreto se mantiene vigente todo el tiempo. Su show de lo que era antes, a lo que es ahora… es del cielo a la tierra. Se nota que ha trabajado en buscarle el gusto a sus seguidores. De aparecer lanzando fuego por la boca tipo circo en su show, ahora es increíble el cambio positivo que ha dado; tanto cantando como con el repertorio. Súper.