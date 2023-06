( The Associated Press )

Desde que ganó Miss USA y luego Miss Universe, R’Bonney Gabriel ha tenido detractores y gente que anuncia que entregará corona, que la sacaran y que no tiene ni auspiciadores. No han dejado nada a la imaginación, pero como la gente de Miss Universe sabe, sigue adelante.

La batalla comenzó desde Venezuela, cuando no ganó la candidata de ese país. Desde el primer momento dijeron que R’Bonney no era la adecuada para ganar, pero ganó. Such is life.

Ahora la gente de Miss Universe le han buscado la vuelta y sus raíces desde Filipinas. Le están salvando un poco la imagen. Le encontraron trajes tipo la ex primera dama Imelda Marcos, con grandes mangas, o sea el típico traje, y han sacado hasta toda la familia de su padre en Filipinas y borrando un poco que ella es de Estados Unidos.

Así que en Filipinas, que les encantan los certámenes, la han acogido bien y para acabar de completar, hasta los ancestros han aparecido con la chica.

By the way, en Puerto Rico hay algunas candidatas que se nota que pasaron por el quirófano. Desde labios carnosos por botox, rostros con falta de expresión por lo que les han inyectado. Que pena que no puedan bregar con sus rostros o que la presión para ganar sea tanta que hay que reconstruirse.

El legado continúa

Jandy Ventura no quiere que la música de su padre, el increíble Johnny Ventura, desaparezca y acaba de lanzar un disco titulado Jandy Ventura Live from Jet Set.

Jandy Ventura grabó un disco con temas de su padre, Johnny Ventura. ( Suministrada )

La música está disponible en todas las plataformas digitales y obviamente son canciones que Johnny popularizó.

El disco fue grabado en vivo y esa vibra positiva y de la gente eufórica se nota. Muy bien tenía que venir con algo impactante, pues siendo hijo del Caballo no podíamos pedir menos. Así que la música de Johnny, modernizada pero con el sabor único de los Ventura, nos pondrá a gozar.

¿Por que se dejaron?

Como nadie quiere hablar, la realidad o la verdad de por qué se dejaron Clarisa Molina y Vicente Saavedra es una incógnita.

Se comentaba que Univisión no quería que ella estuviera con él por las situaciones legales que enfrenta y porque fue entrevistado por la Policía de Puerto Rico.

Pero en Miami me desmintieron sobre que la cadena se metiera en eso.

Tampoco tiene que ver con que ella se llevara mal con las hijas de Vicente, nada que ver, pero entonces sigue la nebulosa. Se le rompió el amor de tanto usarlo.

Clarissa es una chica muy agradable. Subió como la espuma desde antes de ganar Nuestra Belleza Latina. Con su perseverancia consiguió entrar en El Gordo y la Flaca, y permanecer en un programa en el que, para algunos, si le haces sombra a alguno de los animadores no duras.

Habrá que ver si como se dice, todavía hay tucu tucu entre ellos, pero yo creo que ese capítulo ambos lo cerraron y, como les han puesto bozal, nadie habla. Hello, Gracias.

Regresa a las telenovelas

La actriz venezolana Lupita Ferrer regresa a las telenovelas en Miami, junto a Jorge Palacios. Su fuerte son las villanas, así que ojalá acaparen la audiencia.

Lupita ha hecho de buena y de villana, que le quedan divinas. Ya veremos si Telemundo viene con algo bueno o si es otro refrito. Ojalá hagan algo bueno y no traigan los refritos, como está haciendo Univision con El extraño retorno de Diana Salazar. Juípiti.