( The Associated Press )

Mientras estuvo compitiendo y caminando junto a otras chicas, Miss USA, R’Bonney Gabriel, hoy convertida en Miss Universe, como que no se destacaba. Perooo se creció en la pasarela para ganar la final con el traje que lució, rompiendo los esquemas de princesa de Disney. Estuvo impecable. Fue como crecer dentro del mismo escenario.

Creo que la selección fue muy buena pues inclusive se nota que la organización la ha entrenado, cosa que a veces no ocurría con las Miss USA que salieron bajo la tutela de Donald Trump.

Muy buena la participación de Miss República Dominicana, Andreína Martínez, quien se veía regia con el traje de Gustavo Arango. Amanda Dudamel, Miss Venezuela, ya uno sabe lo que da. Creo que las venezolanas lo único que cambian es el rostro. Pero es la misma fórmula que le ha hecho ganar muchas reinas. Los venezolanos piensan si la fórmula ha tenido éxito por qué cambiarla. Muy bien.

Puerto Rico, muy bien y hasta el traje típico fue el primero que presentaron cuando anunciaron que escogerían a la ganadora de esa fase del certamen.

¡Ah!, pero desde que hicieron en Puerto Rico el Miss Mundo, en el cual escribí una columna, “Vergüenza ajena”, no pensé que se haría un certamen con chapucerías, como el que vimos desde Nueva Orleans, donde no supieron proyectar la grandiosidad del lugar.

¿Quién decidió hacer una tarima bajita para ubicar a las coanimadoras? No pensaron que estaban muy bajitas, gente con letreros y gritería llamarían la atención detrás de ellas y ni se escuchaban bien, aunque el audio no fue el mejor. Nadie de producción llegó allí a sacar a la gente que trataba de llamar la atención.

Al igual que pasó en Puerto Rico con Miss Mundo, vimos en varias ocasiones a técnicos corriendo en plena transmisión. Malet, malet. Casi no gastaron en producción, la coreografía de las chicas brilló por su ausencia y el famoso homenaje a los tenedores de franquicia se circunscribió a pasar la cámara por el lugar donde estaban sentados, ¡Oh, wao!, tremendo homenaje. Sí, Pepe.

La chica de Trinidad y Tobago, Ache Abrahams, se lució con un traje verde y desde hacía cinco años las chicas de ese país no entraban en las favoritas. La ex Miss Universe y actualmente abogada, Wendy Fitzwilliams, participó como jurado y no dude que esas cosas funcionan. Myrka Dellanos, quien también fue jurado, no se parece. ¿Qué se hizo? Umm.

En fin, el Miss Universe más barato y aburrido que he visto. Demasiados mensajes largos y la falta de visuales nos recordaba los programas cuando el video no existía.

Así que después de esto el Miss Mundo en Puerto Rico sigue primero como desastre televisivo y después el Miss Universe desde Nueva Orleans. Hello, gracias.

Robos a granel

Dicen que Fernando Arévalo regresa a Uno Radio. Hello, apúntelo. Bueno, pero no sé con qué viene Uno Radio Group, pero han hecho un robo de personal de WKAQ Radio. Robaron a Carlitos González, un pilar en la programación y eventos de KQ que comenzó siendo la mano derecha de Héctor Marcano y su trabajo como programador y creador de grandes eventos le dejó mucho dinero a esta empresa. Además, durante mucho tiempo pudieron decir que era la primera.

También robaron a Ricardo Padilla, Michael Santana y Nitza Pagán. O sea, han hecho un KQ jacking. Obviamente mueven el palo en WKAQ, que ahora ni se sabe qué va a pasar al entrar de lleno los nuevos dueños que son los mismos de Wapa TV.

O sea, quitas del medio a los que te crean problemas de audiencia y desarrollo de eventos; te los llevas y es negocio redondo. Te robas a los que te daban dolor de cabeza y se la dejas en la mano.

Se conoce que Tuto Soto es militar y sabe bien de estrategias junto a Alex Delgado y están tumbando torres. Hello, gracias. Ya veremos si la calentura estaba en las sábanas y... no quiero ni pensar cuánto será esa nómina. Ummm.