El regreso de “Mr. Cash” (Josué Carrión) a la televisión (TeleOnce) es esperado por la gente que lo seguía día a día, tanto en Wapa TV como luego en Mega TV.

Cuando escuché que aprendió de sus errores, me imagino que será el aceptar tener un buen libretista, evitar ausentarse del programa y dejar a sus coanimadoras a cargo del mismo. ¡Ah!, o faltar e informar a la gerencia el mismo día o anunciar premios y tardar en entregarlos. Recuerdo que esos fueron algunos de sus problemas en Mega.

Debe ver cómo evitar el que la misma gente vaya diariamente al programa y esta semana se gana un televisor y la siguiente una lavadora. O sea, gente que lo que quería era amueblar sus casas y eso pasó en Mega TV. Buscaron varios productores de juegos, pero ni eso funcionó y estaba como que el programa en ese momento no era su norte.

Pero una de las que salió de oro fue Diane Ferrer, quien se quedaba animando el programa y por eso le llegaron otras ofertas, y actualmente anima “Guerreros” (Wapa TV).

Espero que Josué Carrión deje todas esas situaciones en el olvido y que aprenda que no todo es carisma, ser simpático o dar regalos. Hay que organizarse y, como están las cosas, si no eres responsable y no hay premios buenos... no habrá rating.

¡Parranda!

Desde hace años, Grupo Manía junto a Tito Trinidad hacían parrandas en su vecindario o en las residencias de sus amigos. Este año comenzaron las parrandas de Grupo Manía en noviembre. El año pasado no hicieron y estaban ansiosos por comenzar el rumbón.

Pero ahora Banchy y Daniel Serrano quisieron ser los primeros en dar parrandas y la montaron en su vecindario en Las Curias, en San Juan.

Como no pierden tiempo en promocionar su nueva canción, Banchy agarró el micrófono, cantó y hasta hizo el baile de “Ziriguidum”, nuevo tema que lanzaron a principios de noviembre.

Banchy me comentó que el tema ha sido bien recibido y que al mezclar la música con pasos de baile distintos lo que busca es la integración del público con Manía. Asegura que la mezcla de samba con merengue ha resultado positiva.

“Hemos visto que la gente lo que quiere es cantar, bailar y pasarla bien después del encierro al que hemos estado confinados”, aseguró Daniel.

De hecho, las contrataciones para diciembre van bien para Grupo Manía e, inclusive, tienen fechas separadas para el 2022. Mientras, siguen de parranda.

Hablando de merengue, esta semana salen a la venta los boletos para el concierto de Juan Luis Guerra en abril en Puerto Rico. La gira comienza en marzo en Texas.

Aniversario de Los Cantores

Mientras Los Cantores de San Juan celebran 50 años de fundación este año, José Raúl Marrero y Los Cantores de Bayamón celebran 30 de alegrar al País también.

En un momento en que la música navideña fue arropada por otros géneros, José Raúl se mudó fuera de Puerto Rico. En ese entonces, dejó un poco la música y en la venta de propiedades en la Florida le fue bien. Pero la música la lleva en la sangre y, después de ver bien los pro y los contra, volvió a la Isla y este año celebra con bombos y platillos su Puerto Rico es una fiesta. Felicidades a ambos grupos.