Con esto de los derechos de autor, la situación se está calentando. Me comentaron que hay una persona allegada al gobierno actual que ha llamado a varios alcaldes de su partido para pedirle el pago de derechos de autor de canciones que ni se han interpretado en dichos municipios. El modus operandi es ir a la división legal del municipio y decir que necesitan pagar los derechos de autor o los demanda. Lo que no dice este supuesto analista, que ha perdido en varias ocasiones la posibilidad de correr para la Legislatura, es que un municipio no puede pagar por algo que no haya ocurrido y mucho menos por un “si acaso tocan tal o cual canción”.

PUBLICIDAD

Richie Viera, que es uno de los que más conoce en esto de derechos de autor, me comentó que los municipios, por desconocimiento, a veces pagan. Yo creo que por la presión del analisto. Después nadie interpreta esas canciones en el municipio; es dinero mal pagado, o sea, corrupción. Cuidado analisto que por tumbarte miles fáciles no metas a tus alcaldes en camisa de once varas. Esto es un caso que debe investigar el secretario de Justicia, pues es dinero público. ¡Ah! podríamos llamarle “Ganso Gate”.

Sammy Marrero sigue sin cuna

Creo que el caso más célebre de derechos de autor en Puerto Rico es el de Sammy Marrero y los herederos de Raphy Leavitt. Pero Sammy, que muchos pensaban que se quedó sin trabajo, sigue su curso y canta otros temas que también fueron éxitos con la orquesta La Selecta, pero no son composiciones escritas por el fallecido director de orquesta.

Lo último que supe de este caso es que la viuda de Leavitt está usando a BMI para los derechos de editora y ella supuestamente se quedó con los derechos de autor. Para que entienda un poquito más si Sammy quiere cantar La cuna blanca tiene que ir donde ella y pagar los derechos de autor. Pero después de la decisión del tribunal federal, lo dudo. ¡Ah!, pero si Sammy va a otras partes del mundo, creo que las podría cantar pues no hay tribunal federal, ¿o la decisión dice en el mundo entero? ¡Se quedó sin cuna!

Wao... qué junte

PUBLICIDAD

Esto de los juntes o deja dinero o un lío. En el caso de los Sabrosos -con Manny Manuel, Joseph, Arnaldo y Junny Ramos-, por líos de quién tenía los derechos de autor y de nombre no lo arreglaron a tiempo y no se dio, a pesar de haberlo anunciado para el Centro de Bellas Artes.

Ahora anuncian que Junny Ramos, Papucho y César, los originales del grupo Wao, se juntarán para presentaciones y vienen con nuevos temas para otras generaciones. Ya veremos.