Las loas que le echaron la pasada semana en “La casa de los famosos” (Telemundo) a Guadalupe Rivera Saavedra, a quien conocemos como “Lupillo”, y su presentación junto a su banda, o fueron para decirnos que él no ganará o para levantar su imagen y que la gente vote por él.

Pero es que quien lo escuchaba cantar notaba que no tiene voz. Posiblemente usa el apellido Rivera por ser el hermano de la Diva de la Banda, Jenni Rivera, q.e.p.d.

Si no había vendido boletos para su supuesta presentación del 14 de junio en la capital mexicana, no quiero ni pensar cuando la gente comprobó que cantar no es lo de él. Lo que hizo fue seguir la gritería que armaron.

Pero lloró con su hijo, a su hija la alabo, estuvo con su banda y lo que faltó fue buscar un video de su hermana Jenni y cantar con ella. Hello, gracias.

Si después de esto no queda en la final, pues a la verdad que jamás entenderé. ¿O fue que le hicieron esto para despedirlo? Tampoco lo entiendo.

El sábado en la pantalla del Guaynabo Medical Mall había un mensaje que decía “Si estás con Maripily toca bocina”. La pantalla presentaba una foto muy bonita del “Huracán boricua”. Y esa noche estuve en la Plaza Las Delicias de Ponce, la del famoso Parque de Bombas, y lo que usted escuchaba era la gente hablando de Maripily. Hasta en la fila de los helados más famosos la gente también comentaba que había que votar por ella.

Y en otros lugares, medio mundo habla de lo que pasaría esta noche. O sea, que aunque aún muchos no lo crean, ese es el tema de discusión en el país... ¿y las primarias?, bien gracias.

Maripily ya es ganadora, pero pienso que a corto plazo ya Telemundo tiene un ganador: Romeh. Y cuadra con lo que habían dicho de que ganará un hombre y que no sería boricua.

Si él gana, el público no lo resentirá tanto como si fuera Lupillo. O sea, que le robarían el primer premio a la ponceña.

Ya falta menos, pero hoy lunes es vital para saber la imparcialidad de la producción del programa, que ha caído en un lapachero al Thali decir que les daban fármacos para la ansiedad y tenerlos tranquilos. ¡Ah! Y para estar seguros de que se tomaban las cosas les tenían un paramédico que los velaba. Umm... Eso no lo vimos y no creo que la actriz de las telenovelas de Telemundo dijera mentiras.

Política en Eurovisión

El Festival de Eurovision 2024 ha caído en dimes y diretes políticos. Desde que ganó Ucrania al comienzo de la guerra contra Rusia vimos lo que venía.

Este año ha sido la batalla por parte de los palestinos para que Israel no participe, pero no lo consiguieron. A la canción de Israel le cambiaron el nombre, pues marcaba el comienzo del ataque de Hamas. Originalmente se llamaba “Lluvia de octubre”, pero ante presiones y críticas la inscribieron finalmente como “Huracán”.

Mientras el certamen se transmitía a millones de televidentes en todo el mundo, helicópteros sobrevolaban la ciudad de Malmo y la policía custodiaba el área de entrada al lugar ante miles de manifestantes. Algunos países han dicho que para el próximo año no quieren que Israel compita, curiosamente la chica que representó a Israel vivía hasta hace un año en Rusia.

De hecho, uno de los que criticó y se opuso a la participación de Israel fue el ganador, el suizo Nemo Mettler. De hecho, su canción no es una cosa del otro mundo y la puesta en escena de otros países lo dejaba como un principiante. Desde que Celine Dion representó a ese país en 1988 y ganó dicho país no se alzaba con el premio. A ella su triunfo le cambió la vida positivamente.

Por otro lado, tantas galas que hacen en España para escoger a su participante y desde que Chanel participó en Eurovisión no han llegado entre los primeros tres. Curiosamente quedó en tercer lugar, pero la suya fue la canción más escuchada del festival ese año. Y eso que a ella la criticaron por haber nacido en Cuba y ser un clon de Jennifer López. Hello, gracias.