El viernes estuve hablando con los integrantes de un grupo de plena muy conocido y que trabaja mucho. Me comentaron que tenían muchas presentaciones y todo iba chilin con ellos; en octubre y noviembre habían superado los shows del año pasado. Por lo tanto, diciembre se veía bello para su bolsillo. Además, tenían muchas fechas separadas para diciembre. Pero la virazón del COVID les quitó la alegría; el panorama cambió. Allí mismo me dijeron que todo se había virado por dos cosas: el concierto de Bad Bunny y el repunte, y la corrupción.

“Anoche comenzaron a llamar los clientes para cancelar las fiestas, especialmente las del 24 al 31 de diciembre de 2021. Una compañía de autos muy importante canceló la fiesta de muchos miles de pesos para inaugurar sus nuevas facilidades, en enero. Menos mal que trabajamos bastante antes, por lo que veo esto volverá a cerrarse para nosotros”, señaló uno de ellos.

“Otras cancelaciones han sido por los arrestos de alcaldes o los que se comenta en la calle que arrestarán. Ayer recibí una llamada de parte de un alcalde que canceló la actividad que teníamos en el municipio al día siguiente y ni tan siquiera nos dio 24 horas de alerta. Una persona comentó que en ese pueblo se decía que los federales se lo llevarían el viernes y nos cancelaron la actividad a pesar de tener contrato firmado. Y como están las cosas ni tan siquiera había un depósito para separar la fecha. Lo perdimos todo. Imaginarte que nos puede pasar si cada vez que dicen que van a arrestar a un alcalde nos cancelan… es como ser víctima de la corrupción”, añadió.

Así que señores hasta los músicos que no tienen nada que ver con la corrupción se están afectando… Such is life.

Para la diáspora

La nueva producción “Pa’ los boricuas de la diáspora”, de la Orquesta Sonadora, pretende llevar nuestra música hasta los hogares de los que no vendrán a celebrar en la Isla, pero pueden comprar el disco en cualquier plataforma. Producido por Richie Viera, incluye el éxito “No hay navidades”, interpretado por Herman Olivera. El excantante de grupos de salsa de Nueva York como Ray Barreto, Johnny Pacheco, Eddie Palmieri y el Conjunto Libre de Manny Oquendo, regresa a la música y esta vez aprovechando la época navideña. Lo que vivió como boricua en Nueva York lo plasma en esta nueva producción. ¡Ah!, menos mal que se grabó antes del reciente repunte del COVID. ¿Sería una premonición?

¿Harán aquí lo mismo?

En muchas ocasiones decimos que en Puerto Rico queremos copiar todo lo bueno y lo malo que hacen en otros países, y prepárese que algo de eso podria surgir: un desempleo boricua.

¿Cómo les cae que hay algunas personas que quieren seguir los pasos de República Dominicana que está pagando pensiones a artistas como Fefita La Grande, el merenguero Cuco Valoy y hasta a la viuda de Johnny Ventura, Nelly Josefina Flores. Las cantidades fluctúan desde 60 hasta 75 mil pesos dominicanos.

Obviamente, allí no hay PUA, pero se ha creado un pleple ya que el merenguero Sergio Vargas ha apoyado que más artistas y músicos reciban dinero del gobierno, y otros lo ven como de ponerle un tapabocas a los artistas y que no se quejen del actual gobierno. Hello...

El presidente Luis Abinader ha estado activo con los artistas y antes de fallecer Johnny Ventura fue uno de los que públicamente pidió dinero, no para él sino para los músicos. Pero ahora que el presidente por decreto aprobó las pensiones, personas de otras profesiones le han caído como bombero apagando fuego. ¿Cuál es la idea que le den pensión a los artistas si otras personas también se han quedado sin trabajo por la pandemia y necesitan ayuda? Esto dicen los que están en desacuerdo.

¡Ah! , pero creo que no es lo mismo que Fefita La Grande diga y agradezca al presidente el dinero de la pensión, a que venga “Trucutú Pérez” reciba el dinero y nadie sabe quién es. Pero claro, de perder el empleo a perder el empleo es lo mismo, no importa si es artista o no. Y viendo fríamente, ambos necesitan el dinero. Así que no dude que después del repunte del COVID y cancelaciones de actividades y los músicos vuelvan a quedarse sin empleo veamos subir nuevamente la cantidad de gente que pedirá desempleo. Y no dude que venga un político y radique proyectos de ley para darle dinero a los artistas y músicos.

¡Ah! y no menciono las cancelaciones en Broadway, pues hasta las Rockettes se quedarán sin bailar en el Radio City en Nueva York nuevamente. Eso debe ser bien triste para ellas, ensayar durante meses para después no poder presentarse en el show de Navidad. Hello, gracias.