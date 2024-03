Cuando los realitys solo se veían por televisión, Nashalí Enchautegui fue nuestra representante en “Protagonistas de la fama VIP”, un programa hecho para escoger los posibles protagonistas de los culebrones de Telemundo.

“Me llamaron para el programa y yo creía que era una broma. Me llamaron tres veces y yo no les hice caso, hasta que me pidieron que llamara directamente a las oficinas de producción para que verificara que era cierto. En ese momento estaba animando dos programas en Wapa y además cantaba con el grupo Kaos, además de participar en obras de teatro como ‘Pero Navaja’ junto a Gilberto Santarosa. Así que estaba llena de trabajo”, recordó Nashalí.

“Cuando entras al programa, no sabías si era de día o de noche, qué día de la semana era y había mucho misterio. Yo dejé todo, literalmente, y me adentré en este tipo de programa, que para mi era novel”, abundó sobre la experiencia.

De hecho, Nashalí, que había participado en Miss Puerto Rico y de allí fue llamada para trabajar en televisión, asegura que como ella no sabía cómo sería el programa entendió que su rol era el de hacer un personaje de telenovela.

“Había días que te ponían en situaciones que no sabías si era realidad o no. Te decían que fulano hizo tal cosa o que hablaron de ti para ver cómo reaccionabas; y te preguntabas si era cierto o no. Pensabas si te merecías lo que hacían, pero eso era parte del programa. Esto a veces provoca peleas entre los protagonistas. Lilliana, la hija de José Luis Rodríguez, “El Puma”, creaba problemas. Ella se portaba agresiva para llamar la atención. Ella no era como Maripily (en ‘La casa de los famosos’), en el caso de ella lo que hace es defenderse. Sobre todo cuando le tocan a Puerto Rico”, sostuvo Nashalí.

“De las situaciones fuera de la casa ni te enterabas. En aquel momento pasó un huracán, se casó J.Lo, pasaron las Olimpiadas.... Pero entre las buenas experiencias está el haber compartido con artistas de Colombia, Venezuela y México, que eran la mayoría de los participantes. Yo regresé a mi casa que no sabía lo que había pasado... uno perdido, no sabes qué ha sucedido mientras estabas encerrado. Yo llegué a mi casa y no sabía que había pasado en esos tres meses y de verdad volver a adaptarte no es tan rápido”, aseguró.

Paulo Quevedo, quien la semana pasada entró al nuevo reality de Telemundo, estuvo junto a la Nashalí en “Protagonistas de la fama VIP”. De hecho, ella reconoció que hubo algo entre ellos. Pero, claro, eso ya pasó y ella está felizmente casada.

“Me decían que tenía que pelear y hasta ser más agresiva, pero no. Yo siempre estuve clara a lo que iba y por eso me fue bien hasta el final. La vida del reality te marca para siempre, es un antes y después del programa. Nosotros teníamos dos formas de ser nominados: por talento o por convivencia. Me salvaron artistas y algunos artistas declinaron ir al programa cuando salí”.

¿Volverías a participar en un reality?, le preguntamos.

“Uno nunca debe decir nunca, pero ahora tengo a Antonella y eso de estar encerrada como que habría que pensarlo. He estado de jurado, pero no es lo mismo”.

Nashalí le apuesta a Maripily y le desea lo mejor, pues se ha fajado y aguantado un montón.

“Si gana me alegraría muchísimo, por eso ha trabajado”, concluyó.

Siguen los cambios

TeleOnce sigue apostando a gente que tiene experiencia y ahora no tan solo han escogido a Stephanie Castro como vicepresidenta de Noticias, sino a Kristal Laracuente, quien será directora. O sea, dos egresadas de “Pelota dura”.

Con ambas he trabajado y son muy buenas y profesionales. Esperemos que les vaya bien y que cuando ajusten tornillos, los chicos y chicas de noticias no se quejen. Desde ahora lo advertí.