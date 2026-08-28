Las telenovelas mexicanas están devaluadas. Han buscado a sus mejores actrices, las de más popularidad, y aún así... ni fu ni fa. Y así mismito están las cosas en Telemundo.

La actriz Sylvia Navarro, quien estelarizó algunas de las telenovelas más impactantes de Televisa, está remando para atrás con lo que ha ocurrido en su carrera recientemente. Cuando hace algunos años dejó Televisa por un gran contrato con Telemundo Miami, todo era “peaches and cream”, hasta que llegó “Loli”, su personaje en “La suerte de Loli” y que nadie entendió.

En Telemundo se corrió el rumor de que la colombiana Carmen Villalobos sería la actriz seleccionada para una telenovela, pero al final como la hemos visto es cocinando y su talento se circunscribe a si la receta está bien, si huele bien y a cómo sabe. Una actriz tan talentosa encasillada en una “cafetería” como el llamado “Top Chef VIP”. Pero Carmen tiene contrato con Telemundo y donde ellos digan ella tiene que dar la cara. Por algo es una de las mejores pagadas de la cadena.

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Pero lo que mató a medio mundo en Telemundo fue el pa lante y pa atrás de “Operación Triunfo”. Un programa diario como ese nadie lo aguanta.

Su animadora no era la más divina, ni graciosa o talentosa. Érica Ender no pudo hacer mucho con lo que llevaron a la casa y como “coach vocal” de los participantes, Laura Flores también se dio contra la pared. Hello, gracias. ¿Quién hizo el “casting” de los participantes? Algunos de los alumnos ni sabían expresarse y eran poco simpáticos.

Así que después de haber perdido el impacto de las historias de sus telenovelas y hasta del “reality shows” de canto que tanto anunciaron, ya veremos si “Objetivo Fama” saca la cara por Telemundo.

Lo que no entiendo es por qué salió Denise Quiñones, cuando hasta la última conferencia de prensa celebrada esta semana todos pensábamos que ella volvería a dirigir la Casa-Estudio, tal y como me había dicho la productora Soraya Sánchez have varias semanas.

¡Ah! ¿Que le dieron un trabajo en el Miss Universe a celebrarse en Puerto Rico? Pues lo entiendo, pero que no me digan que no aceptó por otra cosa. Hay artistas para los que uno tiene que romper la alcancía para contratarlos, pero sabemos que darán el máximo y el carisma que tiene Denise es innegable.

Ojalá que la contraten para algo en Miss Universo, pues aparte de que sigo diciendo que debe estar en una obra musical en Broadway, ella es muy agradable con todo el mundo y nunca se le ha subido a la cabeza su triunfo. Ya veremos.

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Y otra que vi en la conferencia fue a Ana Isabel, quien regresa como jurado. Muy bien, pues si alguien sabe qué es lo que se busca en los certámenes de canto es ella. También regresa al jurado la mexicana Cristina Eustace. Esperemos que deje la gritería que forma con algunos participantes. Ni perros ni gatos ni monos... son seres humanos. Sopla.

Cuidado amiguito

Un conocido periodista de televisión parece que tiene una línea directa de información con un conocido político. El periodista es el primero en recibir las informaciones del político y después despotrica contra aquellos con los que el político quiere pelar. Hasta los otros días, que le dieron una noticia falsa y cayó como pescado y medio mundo se dio cuenta.

Nene, tu credibilidad es primero. O por lo menos eso es lo que yo pensaría. ¡Juípiti!