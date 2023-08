Por fin pude hablar con Diane Ferrer con relación a la información sobre que la animadora de “Guerreros” se había separado de su esposo y que andaba por la libre. La hemos visto en sus redes, sin fotos con su marido como hacía antes. En su lugar aparecen unos chicos, que según la animadora, son amigos y no tienen nada que ver afectivamente con ella.

Por eso la llamé y le pregunté directamente si se había divorciado, si estaba en planes o si había radicado la demanda.

Según ella, nada de esto ha sucedido. La animadora me indicó que ella sigue casada, no se está divorciando y eso no está en sus planes. Cuando le pregunté sobre sus fotos con su marido en diversas actividades, etc. y me dijo que solo está publicando las suyas y que los amigos que aparecen compartiendo en la playa con ella solo son amigos. O sea, que según ella, no tiene nada que ver sentimentalmente con ellos.

“Hace un tiempo, como todo matrimonio tuvimos problemas, pero de eso a divorciarnos o dejarnos, no, nada que ver”, aseguró.

Cuando le pregunté respecto a su supuesto apartamento de soltera en Guaynabo, también negó que no estuviera o viviera allí con él.

“Lo tengo porque estoy trabajando en radio por las tardes. De Arecibo a San Juan hay mucho tránsito y estar allí es más accesible para mí. Son 16 años juntos y no te voy a decir que no hemos tenido problemas en esos años y hemos estado distanciados, pero nada de divorcio y actualmente estamos juntos”.

De hecho, también me extrañó que antes ella publicaba fotos con sus suegros y eso no lo he visto últimamente.

¿Que vas a hacer después que concluya “Guerreros”?, le pregunté.

“Vienen muchas cosas buenas y seguiré en Wapa, son cosas interesantes. Es lo único que te puedo decir”, dijo.

Bueno, pues si me dijo la verdad lo veremos sobre la marcha y si mintió, también. Ujum...

Frank Cue

El viudo de Marisol, Malaret, Frak Cue, falleció esta semana Nuestro más sentido pésame a toda la familia de Frank especialmente a Sasha, que a pesar de no ser su hija biológica la trató como tal. Tremenda persona, un constructor con visión. La última vez que compartimos fue en la exhibición de Marisol que organizó GFR en The Mall of San Juan. Allí se notaba triste.

Que en paz descanse.

Miss Puerto Rico

Me alegro que José Santana sea el animador de Miss Universe Puerto Rico. José es muy bueno en lo suyo y ya era hora que lo consideraran.

Bueno, bueno...

¿Cómo es posible que personal de Wapa esté aplaudiendo y celebrando la pasarela de algunas chicas si se supone que todo es una competencia real para escoger la mejor? Cada vez que pasaba Miss Río Grande, una ejecutiva del canal por poquito y se paraba a aplaudir.

Señores, cuidado que por eso mismo no aparecen muchas candidatas a la hora de la verdad. Después no se quejen.

El legado vive

Jandy Ventura, hijo del gran Johnny Ventura (q.e.p.d.) sigue batallando para convertirse en la nueva voz del merengue en República Dominicana. Su más reciente producción es “El ritmo más ratata”. De hecho, su voz no es tan potente, pero se parece a la de su padre.

La orquesta se está anunciando como “El legado del caballo”. En la letra de la canción se expresa que la UNESCO declaró al merengue como patrimonio nacional.

Contrario a los Hermanos Rosario, Jandy tiene un grupo de jóvenes que son los que cantan y bailan sus canciones. La coreografía moderna y agresiva le da más vida a la canción. Como diríamos: su padre debe estar orgulloso de que siga con el legado. Wao.