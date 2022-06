Me extrañó la salida de Niurka Marcos de “La casa de los famosos” (Telemundo). Cuando ella estuvo en “Mira quién baila” (Univision), que entonces era producido por el boricua Nelson Ruiz (qepd) ella salió del show pues no podía bailar por una caída. Así que esa salida se entiende, pero ahora no.

Creo en Telemundo tienen que dejar que Laura Bozzo gane el reality, pues la presentadora por estar en “La casa” perdió el contrato con la compañía donde comenzaría a trabajar el 1 de junio. Laura, no way sin money.

Niurka salió divina, habló bien de todos, de sus fans, etcetera, mientras estaba en Telemundo. Tan pronto salió, arrancó con su vocabulario florido, pelando a varios de los participantes y acusándolos de hacerle la camita para que ella saliera.

Pero según dije tres semanas antes que Alicia Machado ganaba, me parece que aunque no sea del todo agradable a la teleaudiencia, Laura Bozzo se llevaría los $200,000. Con esto podrá montar varios carritos sandwicheros de los que le gustan. Ujum.

Guillotina…

Lo dije y me reafirmo: “Hasta que la plata nos separe” no pegó ni en Colombia con su actriz estrella, Carmen Villalobos. A esta le tiran de todo, desde cambiarle la imagen por una villana en “Café con aroma de mujer” a ponerla como una jefa tonta con intentos de dar gracias en ¨Hasta que la plata nos separe ̈. La segunda telenovela de Carmen Villalobos que no pega en Colombia… algo pasa.

La telenovela la sacaron del aire en Colombia y en Estados Unidos hicieron lo mismo. En Puerto Rico, al incluirla en horario diurno, han conseguido más rating que si estuviera de noche. Así que lo mejor que hicieron fue eso. La telenovela es corta. Los niños que no están en campamento pueden verla, pues no tiene nada malo, aunque para reírse se necesita… tener buen humor.

Fuera COVID

Oscarito canta el nuevo jingle de Wapa TV. Después de eso le dio COVID, pero gracias a Dios está bien y es uno de los recursos súper duper de los Voceteos Educativos que se celebran en diversos residenciales y canchas. Me alegro, por él. El COVID ciertamente debe haber salido loco con el cantante. Que sigas bien.

Juntos por el turismo

Los nuevos protagonistas de la campaña de Turismo de Puerto Rico son Ivonne Orsini y Tommy Ramos, o sea una del canal 2 y uno del 4. Muy bien. La nueva campaña proyecta mucho dinamismo y ambos han sido atletas, así que están como pez en el agua. El enfoque es “Ok, llegué a este sitio, ahora qué puedo hacer aquí”. Ellos te dicen y presentan bellezas y lugares que ni te imaginas que están cerca de ti en tu Isla. Muy bien. Felicidades a Carlos Mercado, director de Turismo, por la selección de Ivonne y Tommy.

Ambos estuvieron en la presentación de la campaña y, como siempre, bien accesibles. Otra que hacía tiempo que no veía era Shanira Blanco, quien fue la animadora, Nena, estás regia. Hello, gracias