No hay cláusula de confidencialidad, pero sí hay una de no pescozás y agarrarse por el pelo, entre otras. O sea, no agresión.

Eso es lo que dice ahora Niurka Marcos luego de haber salido de “La casa de los famosos”. Según esta, la cláusula de no agresión fue totalmente en su contra pues casi todos conocemos el genio de la cubana.

Lo que sí vi en el programa es que Osvaldo Ríos se demacró mucho y no se parece al que entró a “La casa”.

Posiblemente la separación de su compañera, la presión en el reality y la tensión de ser o no ser mencionado para salir del mismo lo chavaron. Lo que se dice es que tiene un contrato que le daría la oportunidad de trabajar en una nueva telenovela de Telemundo que es de época. Eso a él le encanta como cuando se quedó con la telenovela en el personaje “Alejandro de la Vega” en “El Zorro, la espada y la rosa”. Pero habrá que ver pues Fernando Colunga, el protagonista, es muy celoso para que no le roben las escenas y, digan lo que digan, Osvaldo es buen actor. Hello, gracias

Posible Charlie’s Angel

Bueno, parece que esto de figuras de la televisión entrar a la política sigue creciendo.

De casta le viene al galgo y eso parece que es lo que está sucediendo con María Celeste Arrarás, hija de José Enrique Arrarás, quien fuera líder de los populares en la Cámara de Representantes y candidato por el Partido Popular a la alcaldía de San Juan. Sucede que los nombres de figuras públicas son más fáciles de reconocer que otros que llegan a buscar puestos o, perdón… mejor dicho, a servir al país.

Pues María Celeste está siendo considerada por el legislador demócrata Charlie Crist en la Florida para que sea su compañera de papeleta a la gobernación del estado.

¡Ah!, pero para que eso ocurra Crist tendría que ganar la nominación, luego ganarle al republicano Ron DeSantis. O sea, que está prácticamente comenzando.

Según Crist y la propia María Celeste, al actual legislador le impresionó lo mucho que ella conoce de Florida y lo que hay que hacer para mejorar la calidad de vida del estado. De hecho, ella lleva toda una vida residiendo allá y sus hijos han crecido allá. Ella sería una candidata respetada y conocida entre los latinos y muchos de los norteamericanos que han visto sus trabajos tanto en español como inglés.

Así que todavía tendrán que pasar varios meses y ver si de la lista de candidatos que tiene Charlie es María Celeste la escogida. O sea, la boricua se convertiría en una Charlie’s Angel.

Mientras, supimos que María Celeste se encuentra en Grecia disfrutando unos días y pensando si será o no la compañera de papeleta. Hello, gracias.

Tienen que pagar

Bueno, y a raíz de mi columna del viernes, en la que indiqué que el Dr. David Bernier, ex candidato a gobernador por el PPD, tuvo que pagar lo que debía de la campaña, me informaron que eso fue una ley propuesta por el Dr. Ricardo Rosselló a la legislatura y convertida en ley. Así que las deudas de campaña ahora hay que pagarlas sí o sí. O sea, no habrá embrollones ni gente sin cobrar. Esa es la idea de la ley. Juipiti.