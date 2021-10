( The Associated Press )

A vacunarse los músicos o se quedan sin trabajo. Esa es la consigna de varios grupos musicales que trabajan, mayormente, en la época navideña. Las famosas tunas o cantores de tal o cual pueblo están pidiendo a sus integrantes que se vacunen , si no podría haber hasta cambios y sustituirlos.

Un caso reciente fue el que me contó un conocido cantante, quien tuvo que cambiar a su cuatrista y su trombonista pues estos insisten en no vacunarse. Me dijo que en los contratos, especialmente de municipios, se exige que deben estar vacunados.

De hecho, me imagino que Marcos Cruz, el alcalde de Vega Baja, pedirá que estén vacunados, pues ha insistido mucho que los empleados del municipio estén todos vacunados, según me comentó. ¡Ah!, y en noviembre será el encendido de Navidad en su pueblo.

Ahora algunos contratos especifican que todos los músicos que están vacunados deben llevar su documento o tenerlo en el celular. No sé si alguien formará un pleple por quedarse sin trabajo, pero el mismo cantante me comentó que no le entregarán el cheque hasta que demuestre que sus músicos y sus ayudantes, como los band boys, están vacunados. Pero también entiendo que hay algunos que por cuestiones religiosas no se quieren vacunar. Creo que tendrán que buscar otra profesión.

Otro artista que también está exigiendo la vacuna a sus músicos y para su presentación en el Coliseo de Puerto Rico es Joseph Fonseca. Este se presentará en noviembre y tendrá un reencuentro con su público luego del live streaming que hizo el pasado año.

Salsa en Utah

La presentación de los salseros Charlie Aponte, Tito Nieves, Domingo Quiñones y el dominicano Raulin Rosendo, entre otros, puso a bailar a los que llenaron el Lehman Center, en Nueva York, el fin de semana. El productor dominicano Luisin Martin me envió un video donde aparece Domingo reconociendo el trabajo de Raulin con la salsa en Estados Unidos. Prácticamente cada dos semanas hacen un junte, y se presentan en varios estados.

De hecho, uno de los lugares donde más se está bailando salsa es en Utah, ya usted le parecerá raro tan lejos, pero Tony Vega y el propio Domingo han sido llamados para presentarse allá. El promotor Ángel Ilarraza me comentó que querían a Gilberto Santa Rosa, pero hasta ahora no han cuadrado fecha. El boricua ha estado presentándose junto a Marco Antonio Solis, ha sido muy positivo para ambos y su productor, Rafo Muñiz, gozando. Yes.

¿Cocina con Gary?

El exrepresentante y actual colaborador de “Lo sé todo”, Gary Rodríguez, parece que se quiere dedicar a la gastronomía y dejar la política. O, por lo menos, eso es lo que demuestra el llamado “Chef sin papeles”.

En “Lo sé todo” no pasa un día en que no hable de comida. ¡Ah!, o que incluya en sus redes paquetes de carnes o postres; en fin, todo lo que él hace. Así que no dudemos que deje la política, donde ha tenido muchos desengaños, por la cocina. Como dice el refrán: “El amor empieza por la cocina”… y quizás consiga más fans que por sus comentarios políticos. Y no dudo que de eso darse dejen a su amigo Kike Cruz en “Lo sé todo”. Hello, gracias.

De hecho, sé que algunas personas del programa de Wapa no están muy contentos con él, por esto de la comida. Supuestamente alegan que le resta credibilidad si mezcla un comentario político con la cocina. Así que parece que llegó su turno y …a cocinar se ha dicho. Y después de esto no dudo que llegue … “el Chinchorro de Gary”. Ujummm.