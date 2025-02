Mientras sigue acercándose el estreno de “La casa de los famosos VIP”, uno que ya participó en ese reality show, el actor Osvaldo Ríos, asegura que no está entre los participantes de esta edición pues tiene las manos llenas con otros negocios y proyectos televisivos que me imagino le están dejando más dinero.

Osvaldo, quien volvió a residir en Miami luego del tiempo que vivió en lo que el llama su santuario al sur de Puerto Rico, está supercontento con todo lo que ha llegado a su vida.

“Yo ya hice el reality porque me pagaron muy bien. Eso se hace una vez en la vida y me sirvió para que los mercados que quizás no me recordaban volvieran a saber de mí. Actualmente tengo las manos llenas. Yo dije en el reality que ‘hasta que no tocas fondo no te das cuenta de las cosas que has hecho’ y así fue. Ahora estoy en otra etapa de mi vida, donde mis hijos han crecido y tienen su futuro claro. Fíjate, Juliano es ingeniero de sonido”, expuso sobre el hijo fruto de su matrimonio con la boricua Carmen Dominicci.

PUBLICIDAD

Ríos aclaró que la actuación y producción son su pasión: “Estoy trabajando en una producción que pretende hacer una reunión de actores que han participado en telenovelas como las que escribían Caridad Bravo Adams o mi madre en las telenovelas: Delia Fiallo. Será una producción que se grabará en República Dominicana aprovechando los incentivos de la Ley de Cine de dicho país para las producciones. Estamos trabajando para que sea una telenovela romántica. Obviamente este formato es muy seguido por los latinos. Volveríamos a las telenovelas románticas con una buena producción y distinta a las españolas o turcas, que son mayormente de la vida actual y no es el mismo romanticismo que tanto gusta a los latinos. Aunque, hay una producción que quieren que protagonice, una telenovela española”, aseveró.

Los tres hijos de Osvaldo han optado por carreras fuera del mundo del espectáculo y se siente muy contento con los resultados y habla maravillas de ellos.

Pero otra de las cosas con la que tiene las manos llenas es la venta de productos para mejorar la calidad de vida de las personas y su salud. Osvaldo es portavoz y socio de un producto que asegura ofrece grandes beneficios para la salud.

“Este producto lo lanzamos en República Dominicana en septiembre y en Estados Unidos en noviembre. Te ayuda a forlalecer tu sistema inmunológico. También pretende regenerar y crear cada una de tus células madres provocando mejorar tu salud. Tiene siete ingredientes para mejorar la diabetes, artritis, la fatiga, los calambres nocturnos y la memoria, entre otros. Inclusive, cuando la utilizas hasta tu piel se ve más tersa. Otro de los componentes es el magnesio, que se ha descubierto su importancia. En los próximos meses se venderá en México y Brasil. La oportunidad que tienen las personas es que se regeneran los órganos que con el paso del tiempo pierden efectividad. Este producto es fabricado en Estados Unidos y está aprobado por la FDA. El laboratorio que lo desarrolló lleva más de 20 años creando productos naturales y orgánicos para la salud”.

PUBLICIDAD

De hecho, Osvaldo ha estado visitando diversos programas de televisión en Estados Unidos y tiene un segmento en Univision llevando el mensaje del producto y asegura que la aceptación ha sido muy buena.

“En marzo tendremos otros productos, como un potenciador de la sexualidad para el hombre y otro para la mujer, inclusive que ayudará a evitar el cáncer de ovario. Esos productos estarán a la venta ‘on line’ “.

El actor ha sido productor ejecutivo de más de 17 producciones de cine en Hollywood y no descarta volver a trabajar con una producción en los próximos meses. Asegura que se siente tan bien que es hora de seguir batallando por las cosas buenas y lo que le da salud y bienestar al pueblo, con quien comparte su secreto de eterna juventud.