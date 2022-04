Esta semana nos inundaremos de Maripily. La empresaria, modelo y últimamente participante de realities llega a la Isla para anunciar nuevos productos que venderá para personas que hacen ejercicios y luego no huelen bien. Ya la veremos en todos los programas.

Por favor que no le pregunten si tiene novio, ella vino a vender. La última vez que anunció un perfume también estaba su novio empresario, con el cual anunció que se casaría. Ni se casó y dejó al empresario de comunicaciones, quien es mi amigo. Curiosamente el empresario se casó después de separarse de ella y sigue felizmente casado. Y Maripily sigue de empresaria y vendiendo perfumes. Hello, gracias.

PUBLICIDAD

Osvaldo Ríos ya es famoso

“La casa de los famosos” (Telemundo) será más candente que la primera; nada más que con Laura Bozzo, Niurka Marcos y el terrible Salvador Zerboni tendrán líos diarios. Lo que no entiendo es por qué Osvaldo Ríos aceptó entrar en la casa, él que está tan tranquilo, a menos que no sea que como tiene otros proyectos con Telemundo internacional le exigieron que fuera a La casa. ¿O quería regresar a la televisión hispana después de estar trabajando como productor ejecutivo de varias películas de Hollywood? En México fue muy famoso y ganó premios por su trabajo. ¡Ah, bueno!, ahora entre los premios está un contrato de cinco años con la cadena Telemundo, ¿y a quién no le amarga un dulce?

Hablé con Osvaldo y me dijo: “Representar con mucha dignidad y orgullo boricua a Puerto Rico. Sobre mis anchos hombros llevaré a todo un pueblo puertorriqueño que abracé personalmente durante los pasados cuatro años, tanto en mi Isla del Encanto como acá en la diáspora en Estados Unidos. Invito al pueblo de Puerto Rico en la Isla y en Estados Unidos a que voten por mí. Será otro triunfo para la Isla”.

Reconocimiento a Choco Orta

Mañana la cantante, actriz y percusionista, entre muchas otras cosas, Choco Orta, será homenajeada en su barrio en la calle Carolina, en Santurce, donde ha vivido casi toda su vida. La actividad comenzará a las 9:00 am en el Sector El Chícharo, en la 25, donde se devela el mural Choco de la 25, hecho por la profesora Mildred “Siuko” García.

PUBLICIDAD

Choco me comentó muy contenta que lo mejor es que sea en su propio barrio que se haga esta actividad en su honor. Como bien dijo: “Allí se reconoce el valor de la mujer negra en nuestra música y mis años de trayectoria”.

La cantante reconoció que con la pandemia la situación se tornó difícil para los artistas, pero que ahora se reconozca su trabajo de tantos años es un súper orgullo para ella y su familia.

Dudas sobre su muerte

Héctor Maselli, exmanager del cantante José Luis Rodríguez “El Puma” y de Marco Antonio Solís, falleció al caer del balcón de su penthouse en Brickell en Miami. La situación trágica y sorpresiva ha puesto a sus amigos a preguntarse qué pasó. Algunos dicen que mostraba una profunda depresión por la situación económica que estaba viviendo.

Su primo, el también empresario Héctor Gordillo, dijo a las autoridades que había hablado con él esa mañana y que estaban planificando un viaje a Argentina. Por eso piensa que no se suicidó, inclusive mencionó que le pudo dar un mareo. Según su primo, aunque había perdido mucho dinero por la falta de trabajo en la pandemia, él no lo notó deprimido cuando hablaron la mañana de su fallecimiento. Sin embargo, otros aseguran que su depresión era tan fuerte, que no quería ni salir de su casa y había hipotecado varias propiedades.

Conocí a Héctor Maselli, fue un gran manejador y muy creativo. Fue un visionario y consiguió que Telemundo Puerto Rico uniera a Johanna Rosaly y José Luis Rodríguez en la telenovela “Cristina Bazán” y que el venezolano cantará el tema “Voy a perder la cabeza por tu amor “. Fue un súper éxito. Luego unió a Marilyn Pupo y José Luis en “El ídolo”, telenovela en la que José Luis cantó “Atrévete”. Dos telenovelas que hicieron historia en Puerto Rico y el mundo hispano. Las telenovelas catapultaron a José Luis a nivel mundial y luego vinieron muchos conciertos y dinero.

¡Ah!, después llegaron los problemas, Jose Luis se divorció de Lila Morillo. La boda con Carolina Pérez, la produjo Maselli como si fuera una boda para una película. Que en paz descanse Héctor Maselli. Ojalá y la Policía de Miami descubra la verdad.