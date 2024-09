En las listas publicadas esta semana, Daddy Yankee surge como el único boricua que tiene más de una canción entre las 10 composiciones latinas más escuchadas de todos los tiempos, con “Gasolina” y “Despacito” como los temas superconocidos.

Daddy tomó la decisión de entregar su vida al Señor y hay que respetárselo. Pero los que están en desacuerdo no deben tirarle con todo. Cada persona es un mundo. Lo mismo pasó con Héctor El Father. Hasta que no lo vimos que de verdad estaba ayudando a hacer casas y predicar, como que todo era malo. Héctor ayudó muchísimo y hasta consiguió fondos para las casas que construyó. Vi algunas de las que restauró. Enseñó lo que había hecho y se acabó el pleplé y lo dejaron tranquilo.

Ahora es caerle arriba a Yankee... Dizque pidió dinero para predicar y eso él lo ha negado más de una vez. Él no necesita dinero y eso lo saben sus detractores. Pero cuando hay líos feos entre otros reguetoneros es mejor volver a darle vuelta a la noria para que se olviden del verdadero escándalo… que algunos han querido tapar.

Daddy está más feliz ahora que los que utilizan los billetes como frisa.

Lo mismo, lo mismo...

La Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública como que no quiere tener gente nueva o por lo menos otros talentos en la pantalla del canal 6.

Una conocida actriz me comentó que WIPR parece Wapa, pues varios talentos de dicho canal han sido contratados y aparecen dando cara en el Canal 6. Deben repartir y dividir el bacalao bien y no a la misma persona que tiene trabajo en otro lado. Con la llegada del nuevo presidente hace unos meses éste dijo que quería ser una incubadora para nuevos talentos. No hemos visto cambios trascendentales, pero such is life.

Desde que llegó Jorge Pagán en diciembre pasado hemos esperado cambios en lo que vemos en la pantalla, pero es para lo mismo, lo mismo. No hay programación atractiva para gente joven como anunció al llegar y menos para estudiantes. Sabemos que las nuevas generaciones no son amantes de la tele, pero si algo es bueno o les atrae lo verán. Recordemos que el factor principal para crear tanto radio como televisión del gobierno era educar mediante medios masivos. Eso por razones obvias quedó en el olvido.

Los jóvenes que se destacan en la escuela de Comunicaciones del Sagrado Corazón no tienen oportunidad. En otras palabras, que los jóvenes que se gradúan van para la fila del desempleo o se van del país.

Ah, después los vemos triunfando en Estados Unidos y decimos, “mira que bien. Pero esa oportunidad no se la dieron en la Isla”. Una pena.

Mientras, seguimos esperando lo nuevo en el Canal 6.

Ahora las IA cantan…

Mucho se ha hablado de la inteligencia artificial y la gente piensa que eso nos dará un respiro. Umm... Creo que serán más los retos que la facilidad de su uso. Ahora mismo en España, la inteligencia artificial crea canciones del día a día de los capítulos de las telenovelas más exitosas. Lo que se presenta en la pantalla hablado y actuado, la inteligencia artificial crea una canción con el argumento que vimos el día antes. La telenovela más vista, “Sueños de libertad”, es la que más ha usado el recurso.

No hay ningún ritmo especial, oímos desde salsa hasta urbano, usted diga y el tema grabado por hombres o mujeres se escuchará.

Aquí el pleplé es el pago de derechos del argumento de la telenovela y los derechos de lo grabado. En otras palabras, habrá que ver cuánto se cobra, si se cobra, y los millones que hay. Hay más de 10 canciones sobre la telenovela en el ritmo que desee. Ah, y por supuesto, esto le quita el guiso a los compositores, músicos y cantantes. La fila del desempleo crecerá por una computadora.