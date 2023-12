Dicen que los cambios en los canales no son todos los que han anunciado, pues conversaciones de últimos minutos tienden a confirmarme que una personalidad importante de un canal de números altos saldrá de allí, pero no lo sabe todavía.

Se comenta además que el jefe de TeleOnce no está contento con algunos programas y apretará los tornillos para que todo camine como relojito suizo.

Respecto a mis críticas de las consolas de audio, un pajarito me dijo hasta la marca de las nuevas dan problema, pero la realidad es que si no les dan entrenamiento a los técnicos pues el “delay” seguirá. O tendrán que mudarse.

PUBLICIDAD

¡Ah! Y que tengan cuidado, pues mientras hablan de muertos en la parte de noticias, en el nuevo programa se ve gente celebrando, cantado y hasta batuteras en la parte de afuera del estudio. Hello.

Y nos vamos para el Canal 6: Me dicen que el nuevo jefe -a quién conozco desde hace tiempo- ha estado entrevistando a medio mundo allí dentro.

¿En qué trabaja en el Canal? ¿Qué haces? ¿Tu contrato o nombramiento hasta cuándo es? ¿Qué esperas para el 2024 respecto a tu programa? Etcétera. O sea, como no hubo transición alguna, pues fue un “quítate tú pa’ ponerme yo”. Y ahora es que están saliendo los chichones.

¿Para qué un proyecto dramático? Si las series turcas valen menos y se ven más. ¡Ah! ¿Que hay que darle trabajo a los actores? Bueno, pues que abran oportunidades para éstos que sean maestros de arte dramático y el Departamemto de Educación podría pagar su sueldo. Gastar lo que consiguió Erick Delgado con miles de malabares no es lo adecuado.

O sea, que ahora que quitaran los comerciales de las agencias y viene la tranquilla de tener que verificar con la Junta de Anuncios de la Comisión Estatal de Elecciones lo que se vaya a pautar en cualquier medio, la cosa se pone caliente. Si nos dejamos llevar, hay un representante de cada partido que vote a favor o en contra y ya usted sabe el bollete que hay allí. En otras palabras, que bajarán los comerciales y se chavarán los medios.

PUBLICIDAD

Radio Time

Los cambios en la radio no pararon en el 2023. La llegada de una agencia de publicidad a comprar un espacio de tiempo en radio en “prime time” le garantiza que tendrán lugar para pautar los anuncios de sus clientes, pero si el programa no da pie con bola, ¿qué harán los clientes? Posiblemente buscar otras alternativas… ¡Zumba!, como diría Melina.

Por otro lado, los brincos de Ivonne Orsini no le ayudaron. Salir de Uno Radio para SBS y luego de la noche a la mañana salir del aire como que no era. La productora Viviana Torres hacía todo lo posible, pero la verdad es que si la empresa no las ayudaba, pues todos sabíamos lo que pasaría.

¡En el Jardín Hundido no!

Mientras, el País se prepara para la boda del gobernador Pedro Pierluisi y muchos dicen que será en Fortaleza. Desde ahora le recomiendo que no use el Jardin Hundido. Allí fue el party de Sila María Calderón con Ramon Cantero Frau y se divorciaron más rápido que el tiempo que estuvieron de novios. Así que Gobernador, ya lo sabe: ni mire para el Jardín Hundido. Juípiti.

Ahora canta aguinaldos

Si hay alguien atrevida en el mundo del espectáculo lo es Chanty Vargas. La animadora, empresaria y modelo acaba de grabar un sencillo de Navidad que si lo tocan en la radio rompe los decibeles. Ella es taaaan especial que utilizó la canción para enviarla de regalo a sus amistades para que la incluyeran en sus fiestas.

PUBLICIDAD

No sé si después de escucharla la gente se va de las parrandas o sencillamente lloran. La realidad es que la madre de Milo está tan feliz con sus bebé que hace cualquier cosa por él, inclusive creo que ponerlo a llorar cuando la escucha cantar. A la verdad que para ella no hay límites. Juípìti.

Superaron a Karol G

Cuando se hablaba de la gira de RBD, muchos pensaron que sería en algunos lugares, pero el superéxito del grupo se llevó de frente a varios cantantes y se convirtieron en el fenómeno más grande del 2023, superando por millones las presentaciones de Karol G, que supuestamente era la que más había ganado y llevado gente a los estadios.

Claro, en el caso de RBD se dividirán los millones, pero 4 o 5 millones que se gane cada cual en 5 meses son bueno. Ahora, periodistas como Patty Chapoy les han sugerido la posibilidad de que graben nuevas canciones y que visiten España, Venezuela y vuelvan a Estados Unidos en el 2024. No sé, habrá que ver, pues la tapa del pomo de la gira fue cuando despidieron en último día al manejador. Por supuesto, favoritismos con Anahí. Señores, ella se lleva a cualquiera con su carisma y eso no se compra en la farmacia.

¡Feliz 2024 y si vas a beber... PASA LA LLAVE!