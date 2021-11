Los amantes del merengue se dieron un banquete con el espectáculo de Joseph Fonseca en el Coliseo de Puerto Rico. No fue una noche Noche de Fantasía como se tituló el concierto, pero sí una de unión y sorpresas.

Por ejemplo, consiguió tener en la misma tarima a Oscarito y a Grupomanía. Sí, así mismo. Claro, no cantaron juntos, pero que después de los dimes y diretes tenerlos en el mismo espectáculo fue un acierto. Recuerden que a largo plazo la sangre pesa más que el agua.

También se presentó Limite 21, grupo que muchos consideran los rivales de Grupomanía. O sea, que fue una noche de unión y realmente de sorpresas, con los dos grupos de merengue más famosos de Puerto Rico.

Pero no tan solo unió a chicos; Melina y Giselle también cantaron... no juntas, pero sí en el mismo espectáculo. ¡Ah! Pero las sorpresas no concluyeron ahí. El caballo más famoso de Puerto Rico, el “Caballito de Palo” tuvo como protagonista a Elvis Crespo, quien se veía como pez en el agua.

Y, claro, no pudo faltar el homenaje a Johnny Ventura. Muy bien.

Todavía muchos se preguntarán a quién le cantó Danilo Beauchamp la canción “Lo pasado pasado”, un superéxito de José José (q.e.p.d.). Eso fue durante el medley de baladas que hizo Joseph de éxitos como “No sé tú” y “Me va a extrañar”. También hubo bachata y salsa, como la bandera insignia de Lalo Rodríguez, “Devórame otra vez”, cuyo gran coro fue el del público que lo cantó.

De hecho, recuerdo que en medio de la pandemia, en 2020, Joseph hizo un concierto virtual y las peticiones de que siguiera cantando la música del Príncipe de la Canción no pararon ese día. Me consta que a Joseph le encantan las baladas.

Pero vuelvo a preguntar a quién le cantó Danilo “Lo pasado pasado”. ¡Jummm!

Buenos días a la que creo es la aludida, quien es una tremenda persona. ¡Hello, gracias!

Entre los presentes pudimos saludar a Normando Valentín, que últimamente ha viajado más que una línea aérea, ya que ha ido dos veces a Playa del Carmen y Cancún por el caso de la detención en la cárcel de los hermanos Luis y Erick Zapata, cuyo caso no se acaba de ver en los tribunales mexicanos.

Esta semana, Normando también estuvo en Nueva York, donde el frío lo ataco fuertemente, según me dijo. Viajó a la Ciudad de los Rascacielos con su compañera Katiria Soto. Los utuadeños estaban nominados a los premios Emmy Internacional por el especial hecho para Wapa TV. Normando estaba muy contento al hacer historia, ya que es la primera vez que un canal puertorriqueño ha sido nominado. En este caso el reportaje fue “Covid-19: Adaptarnos o Morir”, nominado en la categoría Non-English language US PrimeTime Program.

Con quien me sorprendí al encontrarlo en el Choli fue al casi chef Gary Rodríguez, de “Lo sé todo”. Pensé que estaría adobando el pavo. Pero no, me dijo que la venta de sus adobos ha servido para que el pavo sepa mejor. Todo sea por vender sus productos... sí, Gary.

Recomendación al Coliseo: Tienen que buscar ujieres que se atrevan a hacer su trabajo, pues varias personas se paraban a bailar en pareja en plena fila y nadie les dijo nada, pues interrumpían la visión de los que estaban en las filas detrás de ellos. De hecho, había área para bailar, pero a varios desconsiderados no les importó. Si pagas es para ver el show, no para ver la espalda de otra gente bailando. Malet, malet.

Ahora le toca a Manny Manuel

Hablando de merengue, este fin de semana Manny Manuel tiene dos conciertos en el Centro de Bellas Artes de Caguas y una de sus invitadas será Milly Quezada, quien está de celebración también por ser la madrina del Desfile Dominicano en Puerto Rico, que se celebra este domingo.

Manny, con quien compartí toda la semana, ya que estaba de invitado en “El relajo de La X”, me comentó que había tardado en escoger los temas que iba a interpretar y nos adelantó la gira que hará por diversas pueblos de Puerto Rico. Tiene conciertos confirmados hasta enero del 2022.

Levantarse temprano para estar a las 6:00 a.m. hablando y animando a la gente por radio no es fácil, pero Manny se lo gozó. Lo vimos todo el tiempo muy bien y creo que esta vez es la vencida. ¡Muy bien por él! Sigue pa’lante.