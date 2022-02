Ednita Nazario estuvo en el espectáculo “Grandiosas”, que une en un mismo escenario a cantantes de diversas nacionalidades.

Entre los grupos de “Grandiosas” estuvieron las venezolanas María Conchita Alonso y Karina; la diva dominicana Ángela Carrasco; por las mexicanas estuvo Dulce, Rocío Banquells; la española Marta Sánchez; y por Puerto Rico Olga Tañón y Ednita Nazario. Por lo menos eso decía la promoción en el 2021.

La realidad es que las artistas iban cambiando según los contratos de cada cual. Las críticas del espectáculo fueron buenas y era como ver cinco shows en uno.

Ednita Nazario salió de la producción y se dijo que estaba enferma, hasta que el dinero acordado no llegó.

PUBLICIDAD

Pero todavía faltaba una boricua más. Aunque ella ha dicho muchísimas cosas de este país, la realidad es que nació aquí. Se trata de Noelia, quien había anunciado en sus redes que se uniría al espectáculo “Grandiosas”… y todo era “peaches and cream”. Sin embargo, otro anuncio en sus redes sociales establece que abandonó el show antes de cantar, porque según ella no había garantías de pago. Hello, gracias.

Así nadie se arriesga. Lo curioso es que la propaganda decía que era el regreso de Noelia a los escenarios mexicanos y que cantaría todos sus éxitos. La realidad es que el dinero no confirmado evitó que “se reencontrara con su público”. Wao. Ya veremos qué dicen los productores, que no creo se vayan a quedar callados pues no les conviene que digan que no tienen dinero, con una cantidad de artistas como ese.

César Sainz quería traer el espectáculo a Puerto Rico, pero en eso llegó el COVID-19 y, obviamente, tuvo que desistir. Así que nos quedamos sin ver las “grandiosas”.

Yuri lo apoya

Bueno, y una que sí es bien grandiosa es Yuri. Cuando la veracruzana se convirtió al cristianismo, dejó de interpretar canciones de chillerías y con temáticas fuertes, que según ella ya no se sentía cómoda cantando las mismas, y grabó un disco con música cristiana.

Luego de su conversión vino a Puerto Rico y se presentó en un concierto en la Iglesia Fuente de Agua Viva donde no cabía un alma. Previo a su concierto hizo una conferencia de prensa donde, entre otras cosas, dijo que le hacían bullying y la llamaban Madre Teresa de Calcuta.

PUBLICIDAD

Ahora que Farruko se convirtió, Yuri ha sido de las primeras en apoyarlo y decirle que no se preocupe por las críticas y el bullying, que lo importante es estar en paz con uno mismo y seguir lo que dicta su corazón.

Viniendo de una que pasó por eso, creo que Farruko tiene un buen ejemplo a seguir. Y por las canciones, el que quiera cantar Pepas, pues pa’ lante. Todo es cuestión de gustos y respetar lo que piensan los demás. Juípiti.

Yuri lo apoya

Bueno, y una que sí es bien grandiosa es Yuri. Cuando la veracruzana se convirtió al cristianismo, dejó de interpretar canciones de chillerías y con temáticas Fuertes, que según ella ya no se sentía cómoda cantando las mismas, y grabó un disco con música cristiana.

Luego de su conversión vino a Puerto Rico y se presentó en un concierto en la Iglesia Fuente de Agua Viva donde no cabía un alma. Previo a su concierto hizo una conferencia de prensa donde, entre otras cosas, dijo que le hacían bullying y la llamaban Madre Teresa de Calcuta.

Ahora que Farruko se convirtió, Yuri ha sido de las primeras en apoyarlo y decirle que no se preocupe por las críticas y el bullying, que lo importante es estar en paz con uno mismo y seguir lo que dicta su corazón.

Viniendo de una que pasó por eso, creo que Farruko tiene un buen ejemplo a seguir. Y por las canciones, el que quiera cantar “Pepas”, pues pa´lante. Todo es cuestión de gustos y respetar lo que piensan los demás. Juipiti.

PUBLICIDAD

Musarriqueña

Muy buena la presentación de Karla Michel en “Musarriqueña”, la música de ayer, hoy y siempre. La cantante se ha presentado junto a diversas figuras como Gilberto Santa Rosa.

Esta impresionó con su voz a los asistentes en la tarima de Arco Publicidad. Efrén Pagán, su esposa Patricia y Elia Enid Cadilla fueron los anfitriones. Estos anunciaron que tendrán un programa semanal resaltando nuestra música, estelarizado por Karla, del cual nos dieron un adelanto con Chucho Avellanet.

Karla cantó junto a Andy Montañez y luego con Algareplena, demostrando que puede interpretar cualquier género. Su homenaje a Myrta Silva (q.e.p.d.) está muy bueno y aprovecharon la ocasión para exhibir memorabilia de esta.

Entre los asistentes estaba Braulio Castillo quien embromó con Lusito Vigoreaux y Dana sobre su casi casi. Ya veremos cómo le va en la obra producida por Alexandra Fuentes y me imagino que escrita por David Bernier.

Pa’ Miami

El licenciado Edwin Prado, que representa a muchos artistas entre ellos a Daddy Yankee, Wilkins y el productor Raphy Pina, acaba de abrir oficinas en Miami y cuentan que son un “State of the art”, y no es para menos.

Como el nene sabe, las oficinas están al lado de un restaurante boricua. Mientras, espera por la decisión del caso de Raphy Pina. Ya veremos.