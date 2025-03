Si usted pensaba que Puerto Rico es el paraíso de los artistas extranjeros y donde más presentaciones realizan se equivoca.

Eso era antes. Desde hace algunos años es República Dominicana, que con diversos lugares para presentaciones espectaculares nos están comiendo los dulces.

Desde Punta Cana, Altos de Chavón, el Estadio Nacional, Hotel Jaragua y hasta el Hard Rock, todos estos lugares hacen todo lo posible para que tanto el turista extranjero como el nacional puedan ver a los mejores en su género.

De hecho, hace algunas semanas Joseph Fonseca se presentó con varios artistas dominicanos que interpretan merengue y fue un éxito tal, que me dicen que volvería antes de fin de año.

Pero mire lo que va a pasar en Puerto Rico en los próximos meses: Si un productor trae a un artista y éste no tiene la visa a tiempo, podría usted escuchar eso de que le devuelven el dinero por falta de visa.

Las nuevas reglas y restricciones en la otorgación de visas de trabajo en Estados Unidos podrían dejar a muchos artistas sin entrar si no se trabajan con tiempo.

Según el productor César Sainz, todavía esa situación no le ha tocado este año.

“No tengo como hecho real y de propio conocimiento que haya tenido problemas hasta ahora. Sé de algunos colegas que sí. Ahora los trámites de visa de trabajo de artista se hacen ‘on line’, lo que ayuda a agilizar el proceso. Pero sí es cierto que podría causar congestión si no se solicitan a tiempo. Hasta ahora, este año no he tenido problema, pero en los próximos días estaré cuadrando contratos con artistas internacionales que habrá que pedir a tiempo sus visas o quizás tendrían algún problema. Pero hasta ahora este no ha sido mi caso”, afirmó.

Ceésar no quiso adelantar a quiénes traería este año, ya que en los próximos días es que firma el acuerdo. Según comentó, ahora muchos de los contratos exigen que no se pueda anunciar hasta que el artista esté firmado con contrato en mano y quizás adelanto en paga.

¿Hay penalidad por anunciar un artista sin firmar?, le preguntamos.

“Sí. Ahora estamos así y hay que reconocer que algunos dañan el mercado anunciando algo que no tienen firmado. Luego para conseguir un acuerdo con ese mismo artista es más difícil. Cuando se solicita una visa de trabajo hay que radicar una serie de documentos que incluyen fotos, videos, música y recortes de prensa para demostrar que ese artista tiene la categoría para darle una visa y una garantía del contrato que se le pagará para demostrar que no será una carga al gobierno.

Así que esas cosas, sumadas a los por lo menos de 15 a 30 días de espera podrían evitar que artistas se presenten en el país. Aunque hay algunos artistas que están viviendo en Miami hay que estar seguros que la visa de trabajo incluya Puerto Rico”, comentó el productor.

Así que a menos que soliciten con tiempo las visas serán menos los artistas internacionales que veremos en la Isla... o veremos a los de aquí nada más.

Cambia, cambia

Cambios para “Esa diva” de Melody. Televisión Española tiene los derechos de presentar el participante de España en Eurovision el próximo 17 de mayo desde Basilea, Suiza. Pero han cambiado el grupo de trabajo que tenía Melody y los que le ayudaron a ganar Benidorm con la canción “Esa diva”.

Desde los coreógrafos, arreglistas, letra de la canción, productor musical, en fin, lo que escucharemos será la canción que arregló la gente de TVE y no la que ganó y que ha sido tan bien acogida.

Todo tiene que ver con las apuestas que se hacen respecto a posibles ganadores y como Melody no aparecía entre las primeras decidieron cambiar.

Mi pregunta es quién les dice a ellos que cambiando todo, incluyendo la escenografía Melody ganará o tendrá un buen lugar. Eso suena raro. O la quieren mucho o la tiran a matar. Ya veremos. Lo que sí hemos visto es que Melody sigue trabajando y visitando cuanto programa hay para promocionar su canción. Ya veremos si valió la pena el cambio.