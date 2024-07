Lo dije y lo confirmo: lamentablemente, la exreina de belleza y consultora financiera, Bárbara Serrano, sí se divorció y es oficial.

De hecho, cuando dije que los rumores eran que se estaba divorciando, una de sus mejores clientas me llamó para preguntar que quién me lo había dicho. Obviamente, no le dije y se enojó. ¡Sorry! Sucio difícil, pero uno no dice su fuente.

La empresaria y experta en finanzas ha tenido que recurrir a sus amistades más íntimas para superar esta situación, pues según mis informantes se casó muy enamorada, pero se dio cuenta que la luna no es de queso ni se come con melao.

La ex Miss Mundo de Puerto Rico tuvo una boda de ensueño en el castillo de Ermenonville en las afueras de París.

La ceremonia fue espectacular, con invitados de lujo: Gilbertito Santa Rosa y Alexandra Malagón, Ana Isabel, Lady Wilnellia Forsyth, Erika Ender, Alberto Rullán y Haydde, Luisito Vigoreux, Bárbara Bermudo y su esposo Mario Andrés. Todos divinos y muy contentos. Carmen Jovet dio el brindis y la celebración incluyó fuegos artificiales y hasta un espectáculo de caballos.

El novio, Jean-Charles Bosca, que se destacó como piloto de Fórmula 3, alquiló todo el castillo y allí se quedaron los invitados de lujo. Todo el montaje sugería una boda tipo princesa de Disney, con todo y castillo. Pero el amor no duró ni un año.

Jean-Charle, quien es especialista financiero, no es tan fiero como decían. Algunos malos me dijeron que ella se equivocó, que se apantalló, pero no miró los bolsillos. ¿Que qué?

Bueno, pues todo acabó y ella ha estado deprimida. Pero sabemos que en el círculo en que se mueve en Miami y República Dominicana está muy bien ranqueada y quizás la veamos pronto con otro amor... por aquello de que un clavo saca otro clavo.

Pero quizás la próxima boda no será en un castillo, sino en la casita de la abuelita de Caperucita, por aquello de seguir con los cuentos de hadas. Ujum.

Hablando de bodas, los periodistas mexicanos han hecho un “field day” con la boda de Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Ahora lo más reciente es que se casó por estar encinta, pero ella publicó una foto en traje de baño donde no se nota barriga de embarazo.

Pero fácil lo sabremos si nace una criatura “prematura” o llega en nueve meses.

De hecho, ella casi ni come y era su padre quien se pasaba llamado a la gente que trabaja con ella insistiendo en que comiera, pues ella está bien consciente de que debe estar flaca para ponerse los trajes de charro que usa a veces. Wepa.

Guisando “full”

Me comentó Ismael Flores, director y vocalista del Grupo Algarete, que han tenido muchas presentaciones en Puerto Rico durante el verano. Inclusive, hay días que tiene hasta tres shows. O sea, que están guisando “heavy”. ¡Muy bien!

Me alegro, pues la gente es terrible y acabándose de montar en tarima comienzan a gritar, ¿Cuál es la actitud? O sea, recordando su tema más famoso.

Mientras, están preparando una gira que los llevará a Estados Unidos y México.

A celebrar 30 años de plena

Plenéalo comenzó a celebrar sus 30 años en la música esta semana. Desde que salieron de Aibonito -curiosamente un lugar que no se caracterizaba por ese género musical- la han montado en la China.

Ivan Rivera, líder del grupo, asegura que durante el año que dure la celebración habrá sorpresas para los amantes de la música del grupo y sonorán canciones desde “Ojalá”, “Enamorado de Puerto Rico” y, por supuesto, “La novia nueva”.

Año tras año siguen cosechando éxitos. Qué bueno, ya iremos a las celebraciones. Se han mantenido contra viento, marea y reguetón. ¡Y mira que está dura la calle!