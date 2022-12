Regresa Olga Tañon y dicen que estaría en un show con Manny Manuel. Desde hace tiempo no se presenta públicamente en la Isla, pero la información es real.

Así que no sé si será para fiestas patronales o de Reyes, o qué, pero sí se está cocinando algo grande. De hecho, ya están vendiendo fechas para este show. No sabemos si es un deseo de alguien o si realmente esa persona tiene los derechos para el evento. Ya veremos.

O sea, la “Mujer de Fuego” vuelve por sus fueros. Hello, gracias.

Barreto se las inventa

Si hay alguien que le saca partido a todo lo que puede es Barreto. Desde un coco que se cayó en una playa en Loíza y se inventa una canción, o sale en una promoción que él se inventa para darle la oportunidad de que la gente sepa dónde se presenta.

Su alegría es contagiosa y, definitivamente, está guisando muchísimo, Bueno por él, que aproveche las vacas gordas pues hasta hace poco la situación del COVID no ayudó a nadie.

50 y siguen…

Hay gente que no le gusta decir cuántos años tiene o celebran, pero el Conjunto Quisqueya, nacido en Puerto Rico entre un grupo de estudiantes dominicanos, está de fiesta.

Nadie iba a pensar que durarían tantos años juntos y menos que lo celebrarían. Para acabar de completar, acaban de grabar un disco que recoge sus éxitos. Contrario a otros grupos, ellos se han mantenido tocando en Puerto Rico, República Dominicana y Nueva York, donde se han presentado últimamente.

Así que los seguidores de su música están de plácemes con el refresh de los merengues tradicionales. Aneudy desde el cielo debe estar gozando. Hello, gracias

Sin chavos

Me dicen que el famoso fondo para producir cine en Puerto Rico está en bancarrota. Entre las cosas que se dice es que ha habido mucho ruido y pocas nueces. Pero ese no es el único fondo del Departamento de Desarrollo Económico que están pelados.

Los fondos que se usarían para los jóvenes en lo que era antes la Oficina de la Juventud también están en cero. Falta la mitad del año y no hay chavos. Me pregunto cuánto había y si de verdad lo entregaron a jóvenes que sean emprendedores o jóvenes como unos que me llamaron que querían hacer un estudio de grabación y no le dieron ni un chavo, no empecé a que tenían el estudio de mercadeo donde demostraban los ingresos que tendrían y que era un negocio rentable. Alguien sabe qué están haciendo allí, pues llevas propuestas que terminan en una gaveta y si te vi ni te conozco. Después no digan que la juventud está perdida pues no los ayudan para poder trabajar.

Como diría uno de los que dirigió ese Departamento, such is life. Mientras los jóvenes salen mejor mudándose a Florida y trabajando en Disney, si consiguen, pues hasta allí hay despidos.

El 6 viento en popa

Estuve por los predios del Canal 6 y dicen que con el dinero que ha conseguido Eric Delgado han hecho maravillas. Los programas siguen su curso, la Lotería le produce buen dinero y para acabar de completar otras empresas están usando sus servicios.

De hecho, me encontré con Shanira Blanco quien prácticamente ha pasado diversas etapas en su programa, desde Manny Manuel hasta otros que no dieron pie con bola y mejor dejarla a ella sola

El Departamento de Noticias ha cambiado bastante y entre Mayra Acevedo y Alemán llevan la calle al estudio, sin opinar, pues una de las críticas de los noticiarios es que algunos reporteros opinan de más y uno no sabe si es la noticia o lo que el reportero piensa.