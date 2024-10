Si Puerto Rico enfila bien los cañones y deja la... “minguería” con un productor de cine de la Isla podríamos convertirnos en el primer destino para hacer producciones cinematográficas en el Caribe.

Sucede que como parte de las reformas fiscales que ha sometido el president de República Dominicana, Luis Abinader, están eliminar incentivos al cine y cobrar impuestos donde no se cobraba y sacar algún dinero para el gobierno.

Esto ha hecho que cineastas conocidos, incluyendo al divino Frank Perozo, se quejen públicamente. Algunos productores han indicado que si les ponen impuestos, eliminan los incentivos y aprietan lo que pagan, hacer cine en República Dominicana no sería económicamente factible.

¡Ah! Pues entonces lo más cercano es… Puerto Rico.

Claro, acá no tenemos los estudios, ni las facilidades como, por ejemplo, la llamada superpiscina, que es un área donde se pueden grabar escenas en el agua y que se construyó especialmente para ello. Según supe, tiene cristales que aguantan la presión y cámaras que pueden ser utilizadas bajo el agua.

O sea, que por lo menos esto no lo tenemos, pero no todas las películas requieren de este tipo de facilidad.

Aquí hay piñas y después que el Departamento de Desarrollo Económico te da la lista hacen como los monitos: ni ven ni escuchan ni hablan, y las películas no se producen aquí a menos que sea con el llamado elegido o elegidos, aunque ese productor te haya tratado chueco, como dicen los mexicanos. Ujum.

Así que ahora que debe venir un nuevo gobierno es hora de dejar de cargar a estos dos o tres productores para dar paso a gente Nueva, como los productores de Silvester Stallone que querían filmar aquí y quedó en nada. Todo por la lista de los recomendados por el Departamento… amiguitos más conectados que la telefónica.

Así que si la reforma fiscal del presidente Abinader va y hay cambios en los incentivos de cine o impuestos a películas allá, Puerto Rico puede convertirse en alternativa cuando venga el nuevo gobierno.

Ya veremos pues hay que limpiar la casa para que se acabe el panismo hacia los mismos.

Como me dijo recientemente un productor cuya película ya estrenó: “Tuve que ir hasta Fortaleza para que me ayudaran y no tener que hacer lo que exigía el Departamento, de lo contrario no se hubiese podido hacer”.

Eso está grave y no debe ser. Pero no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista.

Lo mínimo raro...

Hay una maldición con los influencers. Mensualmente vemos como algún influencer pierde la vida, ya sea por drogas, cirugías o hasta por accidentes de tránsito.

Si buscamos las estadísticas, los influencers podrían ser los más vulnerables a la hora de fallecer y curiosamente es por diversas situaciones. Es como si la mala vibra que algunos publican en sus redes se hicieran realidad. Increíble.

El mes pasado fallecieron cuatro y la verdad es que está raro.

Se busca bachatera

Bueno y si cantas bachata, Monchi te espera.

Están buscando una chica que cante bien, que quiera ser bachatera y que no dé mucho trabajo a la hora de amanecerse.

Dicen que Alexandra se fue del dúo por problemas con Monchi, pues supuestamente el arreglo entre ellos era 50-50, pero que en un momento dado, Mochi pidió el 60% de las ganancias, así que ella dijo “no way”. Así que están buscando alguien que cobre el 40% y sea la nueva voz del dúo.

¿Quién se anima?