Angie Garcia, una productora muy conocida y quien es amiga de la actriz venezolana, Marisela Berti, me comentó que los médicos en México han dicho que el pronóstico de la artista- quien estuvo casada con Chucho Avellanet y juntos tuvieron un hijo, Luis Armando- es lo que ellos llaman reservado.

“Yo te diría que los milagros existen y ella necesita un milagro de vida. Mira a Ismael Miranda que pudo salir de su crisis, eso es un aliciente. Para eso, hemos creado una cadena de oración por ella, tú sabes que es una gran persona”.

Marisela, quien vive en México, fue encontrada por su hijo menor, Alejandro, en su residencia.

PUBLICIDAD

“Lamentablemente no se sabe cuánto tardó desde que le dio el derrame hasta que llegó al hospital. Ella estaba sola al momento de la situación. Esas primeras horas son vitales para su tratamiento. Solo le pido al pueblo de Puerto Rico que elevemos una oración por ella; te repito, los milagros existen y espero que con ella ocurra”, comentó la productora.

Curiosamente, en uno de los últimos mensajes de Marisela en sus redes escribió: “Los milagros existen. Los amo”, en referencia a su hijo Alejandro y al actor Iván Arana, con quienes grabó El Señor de los Cielos.

Cancela de rankea

Es mejor llegar a tiempo que ser invitado. Definitivamente, la visita del Rey de España Felipe VI puso a correr a muchos, pero mientras reporteros de todos los canales querían acercársele para conseguir una palabras, alguien que no estaba en la caminata se rankeo.

Creo que eso casi, casi fue lo que pasó con José Cancela, presidente de Telemundo Puerto Rico, en el Viejo San Juan.

Sucede que Cancela reside en el Viejo San Juan, así que la ruta seleccionada para la caminata del Rey Felipe VI junto al gobernador Pedro Pierluisi, para llegar desde Fortaleza a la alcaldía, le daba la oportunidad al ejecutivo televisivo de ver la comitiva en todo su esplendor, y así fue.

“Yo estaba frente a mi casa cuando veo la comitiva y pensé que no había podido seleccionar un mejor lugar para ver todo y estar al momento de la noticia”, dice riendo.

El gobernador, obviamente, conoce a José Cancela, así que sin grandes bombos ni platillos compartió ese momento que dudo que lo olvide en buen tiempo. Una foto personal atestigua el mismo.

PUBLICIDAD

A la verdad que hay gente con mucha suerte; medio mundo queriendo una foto con el Rey de España y Cancela no tuvo ni que mover un dedo y la consiguió

Mientras en la tarima que ubicó Telemundo frente a la alcaldía estaba Ivonne Solla haciendo malabares con entrevistas. Allí todos los canales competían de tú a tú con respeto. Hello, gracias

Por cierto, quien está bien contenta con su movida de canal es la mujer ancla de TeleOnce, Celimar Adames Casalduc, quien asegura que le encanta el equipo de trabajo. Me comentó que todo el mundo tiene muchas ganas de trabajar y conseguir el favor del público. Aunque reconoció que todavía faltan algunas cosas y parte del nuevo equipo no ha llegado, asegura que el ambiente es tan bueno que no se arrepiente de la mudanza. De hecho, cuando lo cuenta se nota en su rostro.

¿Qué pasará?

El pasado año ABC 5 botó el bate y la bola cuando anunció noticiarios, nuevas producciones y luego la Despedida de Año. Pero noticias, poco a poco lo han desmantelado; se les fue Milly Méndez para Wapa y ahora Liam Rodríguez se mudó para TeleOnce.

La pregunta es: ¿Unirán a Veronique Abreu y a Rubén Sánchez en un mismo programa como sucede en radio por las mañanas? Umm, no lo dudo, pues los dueños del canal son pro noticias y boricuas. Algo de esto que se cocine no estaría mal.